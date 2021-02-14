Гороскоп на неделю: Раков ждет успех, а Скорпионам повезет в любви

С понедельника, 15 февраля, у Львов начнется творческий период, Водолеев ждут приятные сюрпризы, а Скорпионов – любовные приключения. Настоящими везунчиками недели станут Раки.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 15-21 февраля.

Овен

Жизнь будет напоминать ускоренное кино, когда каждый день пролетает просто мгновенно, и вы оглянуться не успеете, как понедельник превратится в пятницу. Ваш чрезвычайно насыщенный график заставляет вас просто летать. Только низко-низко.

Телец

Продолжается неустанная борьба на конкурентном фронте. И вместо того, чтобы несколько отстраниться и постоять тихонько в стороне, вам почему-то нужно лезть в самую гущу боевых действий и что-то отстаивать.

Близнецы

Сейчас вы должны показать высокий профессиональный уровень и убедить всех, и прежде всего, себя в том, что вправе заниматься вашим любимым делом и называться специалистом. Поэтому сосредоточьтесь на работе и отложите все остальное подальше.

Рак

Сейчас вы – везунчики недели, потому что все, за что бы вы ни брались, вам удается с легкостью, и кажется, что вам само небо помогает, конечно, руками тех людей, что рядом с вами. А иногда и сами обстоятельства складываются так, что все идет так, как вам нужно.

Лев

Предполагается чрезвычайно творческий период, когда вам захочется как-то себя показать и вы будете искать различные методы самовыражения. Может потянуть на танцы, рисование, вышивание или еще какое творчество.

Дева

Не хватит сил даже на тихую жизнь без особых подвигов. Или какая-то безумная усталость навалится, настолько все надоест, что не хочется уже ничего, не спасают даже ваши привычные способы поднятия настроения.

Весы

Неделя обещает быть спокойной, но несколько уединенной. Вы сейчас не слишком активно общаетесь с окружением, углубились в себя и в собственные проблемы. Конечно, время от времени нужно заглядывать в собственное подсознание. Главное, не оставаться там надолго.

Скорпион

Любовная история не оставляет вас даже после завершения самого романтичного праздника, потому что вы уже настроились на весну, чувства и готовы просыпаться и идти навстречу романтическим приключениям, чем бы они не закончились.

Стрелец

Осторожность сейчас не помешает, потому что какие-то злые люди будут пытаться пробить ваши границы и лишить вас уверенности и защищенности. Поэтому, не стоит вступать в разговоры с незнакомцами и оставлять свое имущество на произвол судьбы.

Козерог

Не все, что вам будет казаться, на самом деле будет таким. Потому что или вы сами себе иллюзию создали, или кто-то постарался убедить вас в том, что белое - это черное и наоборот. Поэтому не берите на веру то, что слышите и всегда проверяйте обещания.

Водолей

Ближайшее окружение готовит вам приятные сюрпризы. Возможно, друзья и семья скинутся вам на какой-то хороший подарок или просто подарят праздник общения. И вы с удовольствием осознаете, насколько у вас замечательная семья.

Рыбы

Целую неделю у вас будет хорошее настроение, вы словно готовитесь к чему-то веселому и прекрасному, собираете вокруг себя друзей и позитивно настроенных людей для того, чтобы отметить какой-то праздник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправляться в дорогу решать важные дела.

Также таролог составила гороскоп здоровья для всего зодиака на февраль – Львам и Рыбам нужно быть внимательнее в дороге, а Тельцам, Козерогам и Водолеям – больше двигаться.

В целом в этом месяце, по ее словам, Тельцы получат возможность заключить выгодные контракты, Овны могут активизировать новое направление в работе, а Девы – передвинуться по служебной лестнице.

Также в феврале могут начаться общественные протесты, а в бюджете страны не будет хватать денег даже на самые необходимые выплаты.

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