Гороскоп на неделю по картам Таро: кому повезет с 21 декабря

Неделя с 21 по 27 декабря окажется успешной для Близнецов, Львов и Дев: могут открыться новые возможности и приблизятся поставленные цели. Стрельцов ждут кардинальные изменения, а Козерогов – романтические приключения.

Таролог и прогнозит Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на неделю.

Овен

Кажется, вы решили отметить Рождество со всем миром? Вы на этой неделе находитесь в приподнятом настроении, будто у вас уже начались праздники и вы наслаждаетесь атмосферой, подарками и приятной компанией.

Телец

Семья становится ближе и еще более сплоченной. Конечно, праздники способствуют этому, и вы пытаетесь дать как можно больше удовольствий родным и устроить им замечательную праздничную атмосферу, полную очарования, тепла и любви.

Близнецы

Приближается волна успеха, которой просто нужно будет воспользоваться. То ли вы выиграете в лотерею, то ли победите в важном конкурсе, или иным образом получите неоспоримое преимущество перед другими претендентами.

Рак

Вы уже начинаете учить других различным премудростям, которыми хорошо владеете сами. И это может послужить стартом целой образовательной программы или длительного проекта, который мягко перетекает и в следующий год.

Лев

Открывается окно возможностей, и вот перед вами разворачивается целая куча различных выгодных предложений и направлений, которые вас привлекают к себе. Не все они, конечно, будут равноценными, и приведут к успеху, но сам факт потешит ваше самолюбие.

Дева

Цели, которые вы себе поставили на достаточно длительный период, внезапно могут быть достигнуты с опережением графика, буквально на этой неделе. Возможно, кто-то прочел ваши мысли и подарил вам то, о чем вы мечтали.

Весы

Небо открылось и вас просто заваливают деньгами и подарками. Да, именно вы на этой неделе будете главным денежным везунчиком, а еще - главным дарителем, поскольку вам тоже есть кого порадовать подарками.

Скорпион

Будет удачной не только групповая работа – различные собрания, конференции, переговоры, встречи и мозговые штурмы, но и коллективный отдых – корпоративы же на носу. И провести это время можно приятно и содержательно, наслаждаясь компанией единомышленников.

Стрелец

Не ожидайте, что новая жизнь начнется с 1 января. Она у вас уже начинается. Изменения, которые стартуют на этой неделе, могут быть кардинальными. Ибо вы уже не можете идти старыми путями, вам уже нужно развиваться и продвигаться дальше.

Козерог

Любовные приключения могут начаться совершенно неожиданно. Бросите на кого-то мимолетный взгляд - и все! Любовь-морковь, сердце стучит, кровь кипит, а эмоции ищут выхода. Словом, открывайте шире свое сердце, потому что пришла любовь.

Водолей

Вы сейчас ощущаете больше уверенности в завтрашнем дне, уже наладили свой быт, твердо стоите на ногах, умело используете все то, что у вас есть. И хотите большего, например, управлять, возглавить какой-то проект или коллектив.

Рыбы

Неделю лучше провести в сосредоточенности и философских размышлениях, даже когда приходится работать с людьми. Вы многое сейчас поймете, осознаете. Возможно, придете к какому-то решению относительно следующего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бурлить личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, Близнецы – найти настоящую любовь, а вот Скорпионам советуют проверить чувства своего избранника.