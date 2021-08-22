Гороскоп на неделю: один из знаков погрузится в романтику, а другого ждут финансовые проблемы

С понедельника, 23 августа, у Овнов возникнет благоприятная среда для бизнес-проектов, а Близнецам посыпятся перспективные предложения. В то же время Раки окунутся в романтику, а Скорпионам пришло время включаться в производственные процессы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 августа. Кому звезды обещают светлую и радостную неделю, а кому – напряженные дни, читайте дальше.

Овен

На очереди – решение различных юридических вопросов и создание благоприятной среды для ведения различных бизнес-проектов. Даже если вы даже пока не думали о каких-то бизнес-делах, то на этой неделе такая мысль может прийти и не давать покоя.

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Телец

Чувствуете себя сильными и уверенными. В вас сейчас сосредоточено столько энергии, что вы готовы перевернуть этот мир вверх тормашками и создать новый. И желательно сохранить это состояние как можно дольше, чтобы действительно сотворить что-то новое.

Близнецы

Могут посыпаться денежные предложения, но не стоит рассчитывать на то, что вы сразу получите обещанные суммы. Велика вероятность, что придется подождать и перед тем немало потрудиться, пока появятся деньги.

Рак

Любовные истории добавят вкус вашей жизни. Ведь можете и вы влюбиться, и от вас будут в восторге. А романтические приключения могут и стартовать быстро, и развиваться достаточно бурно. Словом, ожидайте безумной любви и пусть вам во всем везет!

Лев

В личной жизни все достаточно туманно, вы можете не понимать, что происходит, и ваш партнер не спешит все объяснять, и от этого становится еще более непонятно и даже тревожно. Лучший вариант – выйти на серьезный разговор и все выяснить.

Дева

Время от времени будут возникать финансовые вопросы, вернее, проблемы. На ваши средства может кто претендовать, посягать, или даже пытаться вас обмануть, обокрасть. Поэтому будьте всегда начеку, чтобы дать отпор.

Весы

Очень светлая и радостная неделя, полная надежд и приятных моментов. К примеру, вы можете отправиться в долгожданное путешествие, провести это время в полном удовольствии, отдыхая и набираясь сил и новых впечатлений.

Скорпион

Хватит сидеть в тени, пришло время действовать, активно включаться в производственные процессы и показывать все свои возможности и таланты. И вы с удовольствием берете на себя ответственность, дополнительные обязательства и выступаете на стороне добра против всего плохого.

Стрелец

Ситуация вокруг не слишком способствует оптимизму – возможно кто-то будет на вас давить и требовать определенных действий. Вы даже можете сгоряча принять решение уйти от этого давления, чтобы сохранить себя от разрушения. В общем, бегите, если видите такую необходимость.

Козерог

Вы сейчас не слишком стремитесь к каким-то активным действиям, предпочитаете умеренные радости и созерцание. Тем более, что вам нужно будет как следует разобраться во внутреннем мире и послушать интуицию, прежде чем что-то делать дальше.

Водолей

Дни обещают быть напряженными, причем настолько сложными и противоречивыми, что потом захочется все это напряжение снять. И вы можете прибегнуть к совершенно радикальным способам расслабления, которые могут не очень хорошо повлиять на ваше здоровье.

Рыбы

Неделя эта вам отведена для размышлений и сомнений. И она будто специально приспособлена для того, чтобы вы замедлились и собрались с мыслями, потому что в последнее время все куда-то спешили, но мало куда успевали. А сейчас и везде успеваете, и долго ждете, и о многом думаете.

Как сообщал OBOZREVATEL:

три знака зодиака имеют наиболее сложный характер из всех. Они могут обидеть и задеть любого;