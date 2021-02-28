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Гороскоп на начало марта: кто получит деньги, славу и любовь

3.9т
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Неделя с 1 марта будет бурной и полной событий для многих знаков зодиака – Тельцов ждут большие деньги, Близнецов – успех и слава, а Козероги в корне поменяют жизнь, встретив настоящую любовь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно дляOBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков на неделю 1-7 марта.

Овен

Неделя обещает длительные паузы и ожидания, вам будет сложно идти вперед, потому что кто-то все время вас будет пытаться удержать. То дома что-то происходит, то коллеги тормозят, то электричество отключают, то техника ломается.

Телец

Приятные ощущения гарантированы – вы то и дело пересчитываете деньги, которые получаете, и не спешите их тут же тратить или куда вкладывать, наслаждаетесь осознанием того, что они у вас есть и вы можете многое купить.

Близнецы

Достигаете просто огромных успехов и семимильными шагами продвигаетесь вперед, попутно собирая славу и соответствующее вознаграждение. К вашему мнению прислушиваются, вам подражают, вас цитируют, вами восхищаются.

Рак

Пришло время наслаждаться плодами своей работы. И вы кайфуете и от того, что умеете, и от того, что делаете, и все успеваете, а если вдруг не успеваете, то можете спокойно отложить все дела и бездельничать.

Лев

В жизнь врываются новые планы и идеи, которые способны значительно изменить ваши предыдущие намерения и развернуть вас в совершенно другом направлении. И вы уже начинаете приобретать совсем другой опыт и продвигаться другими тропами.

Дева

Возможно, придется немного приостановиться и провести эту неделю в раздумьях. Вы начинаете сомневаться в правильности выбранного пути, поэтому стоит взять паузу для того, чтобы понять, куда вам следует идти.

Весы

Приходится больше бывать на людях, общаться и даже работать локтями и участвовать в конкурентной борьбе. Впрочем, есть и позитивный аспект в такой активности – вы получаете больше денег.

Скорпион

Сейчас не стоит проявлять особую активность, потому что вам все равно за ее никто не заплатит. Лучше отойти в тень и продумать какие-то новые идеи по поводу способов заработка, и подумать, как бы добавить креатива и смелости в своей деятельности.

Стрелец

Романтические настроения способны заставить вас полюбить даже вашу рутинную работу. Потому что, благодаря служебному роману, который может с вами случиться, вы пересмотрите свое отношение и к вашей деятельности, и к своей роли в коллективе.

Козерог

Любовь сейчас способна в корне изменить вашу жизнь. Еще вчера вы спокойно жили, и вдруг вам приходится куда-то ехать, менять привычки, работу и круг общения. И все ради этой самой любви.

Водолей

Период обещает быть очень активным, вдруг окажется, что вам нужно успеть одновременно в 100 различных мест и проявить себя совершенно в разных ипостасях. И никто, кроме вас, этого не сможет сделать.

Рыбы

Вы просыпаетесь с зимней спячки и уже готовы на подвиги – преодолевать трудности, побеждать врагов, обходить конкурентов и создавать себе еще какие-то источники пополнения бюджета в виде дополнительного бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

  • Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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