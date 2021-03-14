Гороскоп Таро на неделю: кого ждут новые возможности

На неделе с 15 марта Стрельцам придется проявлять свои лучшие качества на работе, Рыбы рискуют остаться в одиночестве, а Водолеи получат предложения зарабатывания денег.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп для всех знаков на 15-21 марта.

Овен

Открываются новые перспективы для каких-либо юридических дел. Решения будут в вашу пользу, вы получаете правовую поддержку, и вообще – ваше дело правое и победа будет за вами!

Телец

Наведение порядка – это ваша стандартная фишка, но она на этой неделе вдруг проявится, и вы не успокоитесь, пока не выбросите все лишнее и не перемоете самые дальние уголки вашего дома.

Близнецы

Кажется, что вы находитесь в состоянии вечной эйфории, и всегда находите повод что-то хорошо отпраздновать. Вот и на этой неделе вы отпразднуете свою очередную победу, убедившись в том, что ваши возможности – просто фантастичексие.

Рак

Можете рассчитывать на поддержку посторонних людей, как моральную, так и финансовую, например, это могут быть инвестиции в ваши проекты, или просто какие-то подарки от поклонников.

Лев

Вы можете чувствовать себя не лучшим образом, какой-то упадок сил, будто бы вагоны разгружали. Поэтому следует провести аудит своих физических и энергетических затрат и определить, в чем же причина такого вашего нересурсного состояния.

Дева

Собирайте вокруг себя группу соратников и формируйте дружную команду, которая пошла бы с вами и в огонь, и в воду. Эта неделя покажет вам, кто на самом деле друг и единомышленник, а кто – ситуативный попутчик.

Весы

Наверное, пришло время значительно очистить ваше окружение, потому что сейчас вы больше склонны ссориться, выражать прямо свое мнение, а это может оскорблять некоторых людей. Вот и получаются различные недоразумения и даже ссоры.

Скорпион

Это может быть не самым лучшим периодом в жизни, потому что будет опасность зайти куда-то не туда и попасть в зависимость, то ли от определенных людей, то ли от обстоятельств. И нет понимания, где тут можно найти выход.

Стрелец

Будет прекрасная возможность проявить все свои лучшие качества на работе, где вы и швец, и жнец, и организатор, и пропагандист. И, к счастью, ваши таланты и вашу исполнительность вовремя заметят и по достоинству оценят.

Козерог

Эта неделя станет для вас удивительно легкой и наполненной знаками внимания от ваших любимых. Поэтому в личной жизни можете быть спокойны – вас любят, вы любите, весна идет – красоту несет, и всякое такое.

Водолей

Будете иметь новые привлекательные предложения, в том числе и по работе или по бизнесу, словом, во всем, что касается зарабатывания денег. И вам остается только согласиться или все же подождать чего-то более перспективного.

Рыбы

Через ваш острый язык рискуете остаться в одиночестве, потому что не всем могут понравиться ваши непрошенные советы и критические замечания. Особенно, когда вы их высказываете без положительного подкрепления.

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