Гороскоп на неделю: кого ждет успех в любви и финансах

В течение недели, с 29 марта, у Близнецов появятся новые финансовые возможности, а у Дев заиграет новыми красками любовная жизнь. У Скорпионов начнутся проблемы в отношениях, а у Весов и Водолеев – с деньгами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков по картам таро на 29 марта – 4 апреля.

Овен

Эта неделя обещает быть вполне удачной, потому что солнце светит, люди – приветливы, работы не слишком много, поэтому можно посвятить немало времени тем занятиям, которые вам по душе, больше отдыхать и наслаждаться жизнью.

Телец

Сейчас вы будете проявлять свои таланты управленца и создавать вокруг себя из разрозненных людей единую творческую команду, причем будете не только руководить, но и сами станете надежным винтиком этого коллектива.

Близнецы

Появляются все новые и новые интересные финансовые возможности, вам предлагают очень выгодные контракты, причем, долго ждать не придется – уже на этой неделе может поступить и предложение, и аванс, то есть придут первые деньги.

Рак

Работы будет много, и рвение возрастает, хочется успеть как можно больше, вы вдохновляетесь сами, вдохновляете других на победы, показываете пример того, как нужно относиться и к работе, и к себе, и к коллегам.

Лев

Настроение что-то не очень боевое, какая-то тоска окутывает сердце, вы по чему-то скучаете – то ли по утраченным иллюзиям, то ли по упущенными возможностями. Словом, никуда не движетесь, а будто застыли на месте.

Дева

Любовная жизнь заиграет новыми красками и мир уже не будет казаться таким серым и будничным. И ради любви вас может внезапно потянуть в какие-то творческие порывы, захочется писать стихи, петь, рисовать или что-то вытворять.

Весы

Денег нет от слова "совсем". Где-то вы растратили ваши деньги, то ли на что-то большое и нужное, а может захотелось чего-то красивого и ненужного. Но результат один – финансы запели романсы.

Скорпион

В личной жизни могут наступить не лучшие времена – обостряются ваши отношения, вы не способны услышать другого, готовы наговорить много разных глупостей и вообще поссориться всерьез и надолго.

Стрелец

Интересные бизнес-идеи, которые уже давно ожидают своего воплощения, на этой неделе наконец имеют все шансы реализоваться. И пусть это будут первые и робкие шаги, но они тем ценны, что вы получаете первый опыт.

Козерог

Неделя не выделяться чем-то особенным – немного работы, немного личной жизни и обычных жизненных забот. Разве что будет больше мечтаний и желаний, ведь весна вносит свои коррективы и уже нужно строить планы на весну и лето.

Водолей

Что-то не очень вам будет везти, особенно в вопросах, касающихся денег и имущество – кто-то все время будет пытаться претендовать на ваши средства и достижения, будут попытки вас обмануть или ограбить.

Рыбы

Лучшая стратегия на этой неделе – выжидание, поэтому не спешите выполнять все, что вам говорят, потому что может оказаться, что вы зря потратите время и усилия, а результаты вашего труда или не понадобятся, или придется все переделывать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

астрологи рассказали, представителей каких знаков зодиака могут ожидать сложности и опасности в марте. В частности, Весы может накрыть депрессия, а Близнецы – перегнуть палку;

Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.

А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, больше будет везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.

Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021 год, Ракам стоит укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что 2021-ый у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, этот год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

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