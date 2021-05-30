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Гороскоп на неделю: кого ждет успех, а кого – потеря позиций

3.7т
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С понедельника, 31 мая, Близнецы будут чувствовать подъем и прилив сил, а Овны наоборот – потеряют ранее завоеванные позиции и замедлят темп. Вместе с тем Раков ждет веселье и позитивные встречи, а Козерогам посоветовали не вестись на искушения и провокации.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 31 мая по 6 июня.

Овен

Не очень веселая неделя намечается, вы почему-то теряете предварительно завоеванные позиции и от этого очень грустите. Подняться не хватает сил, да и надоело все, и вы пребываете в меланхолии.

Телец

Настроение у вас бодрое, рабочее, вы упорно трудитесь, сознательно беретесь за сложные задачи, чтобы испытать себя. И у вас все получается, вы не только выполняете свою основную работу, но и с дополнительной успешно справляетесь.

Близнецы

Чувствуете восстановление сил и буквально возрождение на физическом, эмоциональном и интеллектуальном уровне. Вы уже способны оперировать большими цифрами, выражать мудрые мысли и неутомимо работать.

Рак

Впереди – веселье, невероятные встречи и позитивное общение с хорошими людьми. Более того, вас ожидают с этими людьми еще и в будущем совместные интересные проекты, которые вы на этой неделе и будете обсуждать.

Лев

Вы можете зависнуть на полнедели, решая куда вам идти дальше и нужно ли вообще двигаться, и не лучше ли отсидеться где-то тихонько, чтобы вас не трогали. В конце концов, окажется, что сидеть это не выход, и вы начинаете что-то делать.

Дева

Решения, которые вы принимаете на этой неделе, будут очень ответственными, но вы уже к ним готовы и морально, и физически. И голова упорно работает над решением текущих задач, создавая новые смыслы и цели.

Весы

Сейчас вам в помощь приходит ваша решительность, и вы готовы отстаивать свои идеалы, и идти наперекор всем преградам буквально с открытым забралом, невзирая ни на какие предостережения и угрозы.

Скорпион

Неделя вам подарит встречи с мудрыми людьми, которые научат вас правильно расставлять приоритеты и покажут пример разумного отношения и к своим обязанностям, и к творчеству, и к другим людям.

Стрелец

Появляется обнадеживающая информация о том, что в конце концов у вас все налаживается, и происходит именно так, как вы хотите, особенно в финансовых вопросах. Но все же нужно не ждать улучшения, а изо всех сил приближать его.

Козерог

Ожидаются различные провокации и искушения, вы можете попасть в не очень приятные ситуации, которые приводят к потерям, как материальным, так и репутационным. Вас могут втянуть в какие-то неблагонадежные дела, поэтому не ведитесь на "золотые горы".

Водолей

Вы все время сомневаетесь и медлите, упуская таким образом свою выгоду, зато кто-то очень быстрый и ловкий пользуется моментом и поступает так, как ему нужно. А вы можете оказаться у разбитого корыта.

Рыбы

В начале недели будет казаться, что вы не можете свободно и шага ступить, вас вяжут по рукам и ногам, но вы сможете выбраться из сложной ситуации и справедливость таки восторжествует.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в мае Близнецы, Тельцы и Раки начнут больше зарабатывать, а Стрельцов ждет прогресс и в карьере, и в финансах.

  • Стали известны самые неудачные дни мая – они будут совпадать с периодами, когда спутник Земли не перешел в следующий знак зодиака.

  • Астролог Юлия Погорельченко назвала лучшие дни в июне 2021 года для маникюра, похода к косметологу и стрижки.

  • В июне будет 14 периодов холостой Луны. Астролог назвала вещи, которые нельзя будет делать.

  • В 2021 году Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Ольга Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • В то же время финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Таро Гороскопы
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