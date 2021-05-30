Гороскоп на неделю: кого ждет успех, а кого – потеря позиций

С понедельника, 31 мая, Близнецы будут чувствовать подъем и прилив сил, а Овны наоборот – потеряют ранее завоеванные позиции и замедлят темп. Вместе с тем Раков ждет веселье и позитивные встречи, а Козерогам посоветовали не вестись на искушения и провокации.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 31 мая по 6 июня.
Овен
Не очень веселая неделя намечается, вы почему-то теряете предварительно завоеванные позиции и от этого очень грустите. Подняться не хватает сил, да и надоело все, и вы пребываете в меланхолии.
Телец
Настроение у вас бодрое, рабочее, вы упорно трудитесь, сознательно беретесь за сложные задачи, чтобы испытать себя. И у вас все получается, вы не только выполняете свою основную работу, но и с дополнительной успешно справляетесь.
Близнецы
Чувствуете восстановление сил и буквально возрождение на физическом, эмоциональном и интеллектуальном уровне. Вы уже способны оперировать большими цифрами, выражать мудрые мысли и неутомимо работать.
Рак
Впереди – веселье, невероятные встречи и позитивное общение с хорошими людьми. Более того, вас ожидают с этими людьми еще и в будущем совместные интересные проекты, которые вы на этой неделе и будете обсуждать.
Лев
Вы можете зависнуть на полнедели, решая куда вам идти дальше и нужно ли вообще двигаться, и не лучше ли отсидеться где-то тихонько, чтобы вас не трогали. В конце концов, окажется, что сидеть это не выход, и вы начинаете что-то делать.
Дева
Решения, которые вы принимаете на этой неделе, будут очень ответственными, но вы уже к ним готовы и морально, и физически. И голова упорно работает над решением текущих задач, создавая новые смыслы и цели.
Весы
Сейчас вам в помощь приходит ваша решительность, и вы готовы отстаивать свои идеалы, и идти наперекор всем преградам буквально с открытым забралом, невзирая ни на какие предостережения и угрозы.
Скорпион
Неделя вам подарит встречи с мудрыми людьми, которые научат вас правильно расставлять приоритеты и покажут пример разумного отношения и к своим обязанностям, и к творчеству, и к другим людям.
Стрелец
Появляется обнадеживающая информация о том, что в конце концов у вас все налаживается, и происходит именно так, как вы хотите, особенно в финансовых вопросах. Но все же нужно не ждать улучшения, а изо всех сил приближать его.
Козерог
Ожидаются различные провокации и искушения, вы можете попасть в не очень приятные ситуации, которые приводят к потерям, как материальным, так и репутационным. Вас могут втянуть в какие-то неблагонадежные дела, поэтому не ведитесь на "золотые горы".
Водолей
Вы все время сомневаетесь и медлите, упуская таким образом свою выгоду, зато кто-то очень быстрый и ловкий пользуется моментом и поступает так, как ему нужно. А вы можете оказаться у разбитого корыта.
Рыбы
В начале недели будет казаться, что вы не можете свободно и шага ступить, вас вяжут по рукам и ногам, но вы сможете выбраться из сложной ситуации и справедливость таки восторжествует.
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