Гороскоп на неделю: кого ждет любовь, а кого – разочарования

С 5 апреля у Близнецов и Козерогов появится возможность построить новые отношения и найти любовь, Стрельцов ждут разочарования в вопросах бизнеса и финансов, а Овнам посоветовали включить бдительность.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 апреля.

Овен

Сейчас лучше включить бдительность, навострить уши и быть очень внимательными к тому, что с вами происходит и кто вас окружает. Поскольку период не самый лучший для того, чтобы доверять людям. Лучше сейчас прислушиваться к интуиции, чем к людям.

Телец

Получаете прекрасные новости, которые вас просто окрыляют. Ибо дела, которыми вы занимаетесь уже длительное время, постепенно набирают обороты, ширятся, растут, вы получаете свой опыт, славу и деньги.

Близнецы

Любовь открывает для вас новые перспективы. Даже если вы очень юные, или вам уже глубоко "за", у вас сейчас есть все шансы создать прекрасный союз двух влюбленных людей, которые нашли друг друга и становятся отныне одним целым.

Рак

Ваша деятельность внезапно может принести вам широкое признание, в том числе и международное. И главная заслуга в этом – ваша мультифункциональность, ибо вы умудряетесь заниматься всем одновременно и одинаково успешно.

Лев

Непонятных ситуаций будет немало. Вы будто находитесь в плену каких-то иллюзий, перед глазами - наваждение и туман, из-за которых вы ничего ясно не видите, и склонны выдавать желаемое за действительное, чем смотреть правде в глаза.

Дева

Ох и везет вам в любви! Чем бы ни занимались, где бы ни оказались, в каком бы статусе или виде не находились, но все равно найдутся те, что будут от вас в восторге и готовы буквально звезду с неба достать ради вас.

Весы

Вроде все идет как всегда – вы ходите теми же дорогами, едите ту же пищу, что и всегда, выполняете те же обязанности, но не чувствуете радости и наполнения, как раньше. Может в том и дело, что вам надоела ваша привычная жизнь, душа просит чего-то нового.

Скорпион

Проекты, созданные вместе с вашим соратниками и единомышленниками, на этой неделе выходят на совершенно иной уровень. И к ним может быть привлечено большое количество людей и немалые инвестиции, а вы получаете славу и еще больше денег.

Стрелец

Велика вероятность разочарований, особенно в вопросах бизнеса и финансов. Те дела, которые вы начали и на которые так надеялись, могут развалиться, вы не получите ожидаемого дохода и можете даже влезть в долги.

Козерог

Когда в сердце расцветают чувства, то вы смотрите на этот мир совсем другими глазами. И на этой неделе из-за влюбленности вам все вокруг будет казаться другим, вы будете влюблены буквально в каждую травинку и звезду, что попадаются вам на глаза.

Водолей

Вы с самого начала недели поставили перед собой высокую планку и задали достаточно высокий темп. И всю неделю будете пытаться выполнять все обязательства и придерживаться графиков и планов.

Рыбы

Всего будет достаточно – и работы, и удовольствия, и забот, и напряжения, но и денежное вознаграждение за ваши труды также будет значительной, поэтому вам не за что жаловаться на жизнь. Наоборот – сейчас вы в полном шоколаде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.