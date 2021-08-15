Гороскоп на неделю: два знака зодиака ждут неприятности, а одному крупно повезет с деньгами

С понедельника, 16 августа, у Овнов могут возникнуть проблемы в отношениях, у Близнецов начнется успешный период, а у Стрельцов появятся новые идеи и направления. Больше других с деньгами на неделе повезет Рыбам, а вот Козерогам и Львам придется искать выход из сложной ситуации.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 августа. Кому звезды сулят подъем по всем фронтам, а кому – упадок сил, читайте дальше.

Овен

Дела сердечные сейчас не слишком успешно складываются. Можете на ровном месте дойти до выяснения отношений, ссорам и даже разрыву отношений. И вы эту неделю проведете в размышлениях, в одиночестве, анализируя, почему так сложилось.

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Телец

В голове рождаются интересные задумки, и они будут настолько революционные и прогрессивные, что способны многое изменить. Но вы пока не хотите их показывать никому, храните все в тайне, чтобы все как следует подготовить, а потом выстрелить.

Близнецы

Это будет довольно успешный период, особенно на фоне предыдущих сложностей. Вы наконец начинаете активно двигаться, достигаете того, чего хотели, и получаете славу успешного и чрезвычайно фартового человека, хотя под везением скрывается просто очень много работы.

Рак

Могут начаться сложности с деньгами, причем, такие значительные, что вы будете очень беспокоиться об этом вопросе. И вы на этом фоне почувствуете себя очень истощенными, потому что времени и внимания на решение этих вопросов отводите слишком много.

Лев

Впереди борьба с воображаемым врагом, с какими причудливыми ветряными мельницами, которые вы сами себе придумали. И сил на все эти сражения у вас уйдет немало. К тому же, вы будете злиться и на весь мир, и на себя самих. И это тоже отбирает силы.

Дева

У вас очень серьезные намерения и планы на эту неделю. Вы очень собраны и целеустремленны, в голове складывается четкая картина того, что вы должны реализовать – и вам действительно удается сделать все это с максимальным эффектом.

Весы

Если вы отведете эту неделю для отдыха, то это будет просто невероятно удачный период, когда вы сможете посвятить время себе, своему здоровью, расслаблению, наполниться приятными эмоциями и хорошими впечатлениями.

Скорпион

Кому-то нужно и работать, даже летом, когда все отдыхают, и, похоже, что на этой неделе это будете именно вы. Но у вас сейчас замечательное рабочее настроение, вдохновение и желание что-то сделать полезного для этого мира.

Стрелец

Совершенно неожиданно могут появиться новые идеи и направления. К тому же, вы спокойно двигались в пределах своих целей и полномочий, как вдруг какая-то встреча или озарение заставляют вас пересмотреть свои взгляды и планы, и отправиться почти в противоположном направлении.

Козерог

Складывается впечатление, что вы сейчас чувствуете себя как в ловушке, не можете найти выход из сложной ситуации. И от этого будете не спать ночами, обдумывая выход и пережевывая все эти свои проблемы. Возможно, вам нужно посмотреть на ситуацию под другим углом?

Водолей

Один из очень счастливых периодов, когда вы только отдыхаете и наслаждаетесь летом, теплом, солнцем, общением с близкими, финансовым благополучием, так сказать, всеми аспектами этого невероятной жизни.

Рыбы

Сможете значительно пополнить свое состояние – как финансовое, так и материальное. Возможно, вы очень заморачиваетесь с различной консервацией или другими запасами на зиму. А возможно, получите некую денежную компенсацию, которую нужно будет куда-то инвестировать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

август 2021 года будет очень удачным для Львов, Дев и Водолеев. Им будет везти на всех фронтах.

В августе у Близнецов может начаться новая романтическая история, Стрельцы захотят поменять все в личной жизни, а Водолеи и Весы будут стремиться к одиночеству.