Неделя с 23 по 29 ноября станет насыщенной и переполненной событиями практически для всех знаков зодиака. Так, Овны и Тельцы почувствуют себя счастливыми и возрожденными, Раков ждут денежные поступления, а у Водолеев сбудутся намеченные планы.

Таким прогнозом по картам Таро эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась психолог и прогнозист Ольга Соломка.

Овен

Вы переживаете настоящее возрождение – сил прибавляется, энергия прибывает, еще и вокруг все бурлит, подбрасывая вам все новые и новые возможности проявить себя наилучшим образом. И вы не пасете задних, а проявляете инициативу.

Телец

Сейчас чувствуете себя достаточно счастливыми. А все потому, что задумали какую-то радостную авантюру. Возможно, это какой-то совместный отдых или праздник, которые способны объединить ваших друзей или родственников и поднять им боевой дух.

Близнецы

Праздничное настроение обеспечено, и поддерживаете вы его благодаря замечательной компании близких друзей, подруг и единомышленников, которые готовы с вами и в огонь, и в воду. А если задумать какой-то новый интересный проект, то они вас и подавно поддержат.

Рак

Пришло время получать деньги. И это очень приятная процедура, несмотря на то, что иногда она бывает слишком длительной и бюрократизированной. Но главное, что на этой неделе деньги будут и вы уже сможете ими наслаждаться.

Лев

Прошлое напомнит о себе, и это будут приятные воспоминания, которые не только разбудят вашу ностальгию и поднимут целые пласты памяти, но и вдохновят на что-то новое. Ведь недаром говорят, что новое – это хорошо забытое старое.

Дева

Неделя будет наполнена работой, ее будет настолько много, что вы забудете обо всем на свете. Не стоит, конечно, быть таким трудоголиком, но бывают моменты, когда нужно выкладываться на полную. И это именно тот случай.

Весы

У вас спрашивают профессиональные секреты, с вами советуются, вас уважают за ваш огромный опыт и незаурядные таланты. Вы сейчас настолько востребованы как специалист, что даже можете проводить какие-то мастер-классы и обучающие тренинги.

Скорпион

Вы завершили одно важное дело и стоите на пороге нового. Интересные задумки рождаются просто за обедом или в дороге, и вот вы уже планируете новые направления, думаете о том, кого бы подключить, а кого нейтрализовать.

Стрелец

Вам сейчас не стоит все тянуть на себе, выбиваясь из сил. Ищите компаньонов, близких по духу людей, с которыми можно было бы разделить и печаль, и радость, и ответственность. И такие на этой неделе найдутся.

Козерог

Смелее ступайте на новый путь, вас там ждут новые осознания и открытия, а еще – слава и успех. Возможно, не так сразу, как вам того хочется, но постепенно вы достигаете желаемого, только не сворачивайте с этой новой тропы.

Водолей

Хотя небольшие, но все же достижения у вас будут – сбывается то, к чему вы стремились, причем быстро, легко и безболезненно. И вы получаете нужные результаты благодаря новой информации. Главное, отделить эту важную информацию от белого шума.

Рыбы

Хотя неделя будет перенасыщена событиями, зато у вас все тихо, спокойно, распланировано и предусмотрено, что чрезвычайно уместно в наше бурное время. Работы много, но она вам нравится, в том числе своей предсказуемостью.

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