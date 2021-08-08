Гороскоп на неделю для всех знаков: Рыбы начнут новую жизнь, а Ракам повезет с деньгами

С понедельника, 9 августа, Близнецы могут встретить полезных людей, Весы будут тратить много денег на своих прихоти, а Овны – бороться за справедливость. Вместе с тем Ракам будет очень везти в делах, связанных с финансами, а Скорпионы завершат важный и длительный проект.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 августа. Кто из представителей зодиакального круга начнет новую жизнь, а у кого разрушатся планы и цели, читайте дальше.

Овен

Вы снова находитесь в центре противостояния, боретесь за справедливость – за все хорошее, против всего плохого. И, надо отдать вам должное -– таки побеждаете в этой вечной борьбе добра против зла.

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Телец

Используйте логику и разумный подход, и к вам на этой неделе придут просто гениальные осознания, которые могут положить начало интересным проектам. И не прячьте свои идеи, высказывайте их, делитесь и старайтесь тут же воплотить.

Близнецы

Новые контакты приносят вам не только удовольствие от общения, но и выгоду. Это могут быть перспективные переговоры с потенциальными работодателями, клиентами или инвесторами, которые обещают хорошее финансирование.

Рак

Вам очень везет, особенно в тех делах, которые касаются денег. Их на этой неделе вам могут давать просто так, без предостережений и даже просьб с вашей стороны. Иногда встречаются такие меценаты и благотворители.

Лев

Могут начаться проблемы с финансированием, или у вас просто банально закончатся деньги в самый неожиданный и очень ответственный момент. Конечно, такие случаи лучше предусмотреть, но не всегда это удается.

Дева

Не все предложения, которые будут поступать на этой неделе, одинаково полезны и перспективны. Под некоторым могут скрываться даже преступные намерения. Вас словно будут проверять и заманивать в ловушку, предлагая золотые горы.

Весы

Сейчас можете себе позволить все или почти все. Любые ваши фантазии, которые можно купить за деньги, на этой неделе могут реализоваться, ведь вы получите в своем распоряжении немалые деньги, которые тратите на собственные прихоти.

Скорпион

Вы завершаете какой-то важный и длительный проект, достигаете своей цели и наконец можете спокойно выдохнуть – проблемы и сложности остались позади и самое время отпраздновать свою победу, собрав всех причастных.

Стрелец

Происходит рост вашего потенциала, увеличиваются ваши возможности, вы уже почувствовали вкус стабильности и теперь можете понемногу двигаться дальше, чему-то учиться, познавать новое и стремиться к каким-то новым высотам.

Козерог

Будьте особенно внимательными, общаясь с женщинами, поскольку на этой неделе могут быть сложности в контактах, вплоть до скандалов и разрывов отношений. Впрочем, с некоторыми особями и поскандалить не грех.

Водолей

Какие-то обстоятельства заставляют вас прятаться от жизни, которая несет разочарование и разрушение ваших планов. И вы выбираете тактику страуса, который избегает проблем и прячет голову в песок, чтобы не решать сложные жизненные задачи.

Рыбы

С невероятным энтузиазмом и вдохновением вы начинаете новую жизнь, несетесь навстречу каждому новому дню, не разбирая дороги. Складывается впечатление, будто вы долгое время были зажаты, а теперь у вас за спиной выросли крылья.

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