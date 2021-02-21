Гороскоп на неделю для всех знаков: чего ждать с 22 февраля

С понедельника, 22 февраля, Близнецы получат деньги, Скорпионы проведут неделю в любви и страсти, а Козероги могут стать жертвами мошенников.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на 22-28 февраля.

Овен

Вы и рады бы бежать впереди паровоза, но определенные обстоятельства и люди не пускают вас. И придется смириться и несколько замедлить движение, подстроившись под других. Впрочем, это не надолго, дальше уже будет свободнее и веселее.

Телец

Непонятно откуда у вас берутся силы. То ли с первыми теплыми солнечными лучами, то ли с появлением какой-то преграды, которую вам крайне необходимо преодолеть и вы, собрав все свое мужество и ярость, бросаетесь на амбразуру.

Близнецы

Жизнь приобретает новые яркие краски, вам удается все, за что бы вы ни брались, а особенно радуют свежие денежные поступления, которые будут гораздо больше, чем вы ожидали. И это для вас будет настоящим прорывом.

Рак

У вас будут все основания написать об этой неделе целый роман, потому что он будет наполнен страстями, эмоциями, любовью и приключениями, когда вы выбираете между долгом и чувствами, любовью и спокойствием.

Лев

Ваша работа или какой-то проект сейчас достигли определенного апогея и уже можно подводить итоги, считать прибыль и радоваться результатам. И осознавать, где вы ошиблись, а какие решения были чрезвычайно удачными.

Дева

Места под солнцем хватит всем, но некоторые этого не понимает и пытаются вас подвинуть, чтобы расположиться поудобнее. Поэтому и приходится вам подвигать этих слишком наглых лиц и объяснять "почем в Одессе рубероид".

Весы

Вы словно замерли в каком-то ожидании лучших времен, крайне уменьшив активность и вообще передвижения, сократив расходы и радуясь каждой сэкономленном копейке. Главное, чтобы этот период аскезы не затянулся надолго.

Скорпион

Главная тема последних дней – любовь и страсть. И, похоже, что эта тема не оставляет вас до сих пор, и вы наслаждаетесь различными аспектами личной жизни, а на этой неделе уже и до признаний и предложений можете созреть.

Стрелец

Вы испытываете тягу к каким-то творческим занятиям, к искусству, захочется самым создать нечто гениальное, а еще посетить художественные мероприятия, спектакли, полюбоваться художественными произведениями других мастеров.

Козерог

Не лучшая неделя для того, чтобы доверять людям, потому что увеличивается вероятность стать жертвой мошенничества. Причем, мошенники могут быть настолько коварными, что вы не сразу заметите "всю красоту игры".

Водолей

Финансовая ситуация выравнивается, вы находите нужные вам средства. То ли какой-то могущественный покровитель и спонсор появляется, то ли вы выгодно продаете что-то большое и ненужное, но за это получаете хорошие деньги.

Рыбы

Наступает будто какая-то пауза, и создается впечатление, что закончился внутренний заряд, что двигал вас вперед. И теперь нужно взять тайм-аут для того, чтобы накопить энергии для дальнейшего продвижения.

Как сообщал OBOZREVATEL: