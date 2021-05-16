Гороскоп на неделю: Дев и Скорпионов ждут деньги, а Тельцов – любовь

С понедельника, 17 мая, у Тельцов будет преобладать романтическое настроение, Львы могут отправится в путешествия, а Девы и Скорпионы увеличат финансовые поступления. Вместе с тем у Рыб будут наблюдаться потери.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 мая.

Овен

Настроение боевое и рабочее, в ваших руках любое дело спорится, все удается, деньги зарабатываются, люди улыбаются, вам удается выполнять все запланированные дела, особенно те, которые касаются работы и самореализации.

Телец

Всю неделю у вас романтическое настроение, вы переполнены чувствами, которые расцветают в вашем сердце. Возможно, это самое начало отношений, когда вы еще находитесь в любовном тумане и выдаете желаемое за действительное.

Близнецы

Вас не оставляет ощущение праздника. Всю неделю вы находитесь в приподнятом состоянии, все время попадаете в какие-то обстоятельства, когда все складывается именно так, как вы того хотели, вас поддерживают люди, иногда даже незнакомые.

Рак

Период слишком спокойный и медленный, и можно сказать, что застойный. Кажется, что ничего не происходит, потому что вы постоянно что-то ожидаете, параллельно копаясь в себе в поисках смысла жизни и причин этой паузы.

Лев

Взвесив все за и против вы все же решаете отправиться в путешествие. В принципе, вы уже давно собирались, но все обстоятельства препятствовали. Но отныне для вас все дороги открыты. Ну почти все. Поэтому выбирайте направление и идите туда, куда сердце зовет.

Дева

Фортуна сейчас на вашей стороне, особенно в делах, касающихся финансов. Здесь у вас все получается наилучшим образом – поступления растут, семья богатеет, друзья тоже финансово поддерживают и направляют вас на верный путь.

Весы

Происходит что-то не очень справедливое по отношению к вам. Возможно, кто-то попытается вас обмануть или обворовать, или еще каким-то образом лишить вас денег или имущества. Словом, будьте начеку.

Скорпион

Повышение финансирования невероятно вас порадует. Мало того, что вы получите больше денег, вы еще и будете иметь поддержку важных для вас людей, которые в нужное время замолвят за вас словечко.

Стрелец

Появляется надежда на дальнейшее улучшение ваших дел, особенно в любовной сфере. Вы получаете известие от людей, которые вам небезразличны, о возможности встретиться и наконец выяснить все интересующие вас вопросы.

Козерог

Небольшой период бездействия вас может несколько озадачить, ибо вы уже привыкли к более активной жизни. Нынешняя необходимость замедлиться, свернуть деятельность, и отсутствие денег побуждает к философским размышлениям.

Водолей

Несмотря на то, что неделя будет напряженной и наполненной встречами, во время которых вы решаете немало неотложных дел, у вас словно открывается второе дыхание. То есть силы и вдохновения вполне хватит для победы на всех фронтах.

Рыбы

Может наблюдаться небольшое снижение общего тонуса, ведь происходят какие-то потери и разрушения привычной и стабильной жизни, к чему вы не были готовы. Приходится приспосабливаться к этим изменениям.

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