Гороскоп на неделю 22-28 июня: нас ожидают два важных события

21 июня одновременно с Новолунием и Солнечным затмением состоялось Летнее Солнцестояние. Солнце в своем движении по эклиптике переместилось в северное полушарие, вошло в знак Рака – наступило астрономическое лето. Соответственно, предстоящая неделя проходит уже под влиянием Рака, сообщает на своей странице в инстаграм астролог Георгий Личели

На этой неделе нас ожидают два важных события.

1. 25 июня Венера, наконец-то, завершит свой ретроградный период, в котором находилась с 13 мая, и развернется в прямое движение. А это значит, что все вопросы, касающиеся партнёрских отношений, как деловых, так и личных, начнут проясняться. В период ретро Венеры происходила переоценка взаимоотношений - все нестабильные отношения, либо отношения, которые себя исчерпали, как правило, заканчиваются. В позитивном варианте это проявилось таким образом: преодолев все возникшие трудности, отношения становятся еще крепче и сильнее.

2. 28 июня Марс покинет водный знак Рыб, в котором находился с 12 мая, и переместится в огненный знак Овна. Это будет способствовать активной деятельности. Многие испытают прилив энергии. Возникнет потребность действовать решительно и открыто. Напомним, что до этого момента, пока Марс проходил по Рыбам, многим из нас была свойственная низкая мотивация и отсутствие желания действовать. Но не забываем, что до 13 июля Меркурий ретроградный, поэтому все еще не стоит начинать принципиально новые проекты.

Что важно знать в каждый день недели

Летнее солнцестояние Getty

Понедельник, 22 июня

В этот день хорошо заниматься домашними и семейными делами, проводить время с маленькими детьми, общаться с родителями.

Вторник, 23 июня

Первая половина дня напряжённая, поэтому стараемся держать эмоции под контролем и не конфликтовать.

Среда и четверг, 24-25 июня

Хорошие дни для презентаций, публичных выступлений, выхода в свет и посещения развлекательных мероприятий. В среду в первую половину дня надо быть осторожным за рулем, а также быть аккуратным при использовании бытовых электроприборов.

Пятница и суббота, 26-27 июня

Хорошо наводить порядок в делах, документах. Заниматься делами, которые требуют концентрации и сосредоточенности. Также желательно соблюдать диету, проводить диагностику и профилактику болезней. В субботу вечером желательно не принимать алкоголь, а также проявлять осторожность в отношении еды - большой риск пищевых отравлений.

Воскресенье, 28 июня

Во второй половине дня хорошее время для деловых и личных встреч. Люди более расположены к общению и переговорам.

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