Гороскоп на неделю 13-18 июля: выруливаем и движемся вперед

Предстоящая неделя начинается с разворота Меркурия в прямое движение. Это означает, что все темы, связанные с обучением, коммуникациями, контактами, связями, перемещением, торговлей начнут проясняться и восстанавливаться, - сообщает астролог Георгий Личели на своей странице в инстаграм.

12-14 июля Меркурий будет стационарным: вероятны сбои и зависание мобильных устройств и техники.

Важно, что сезон затмений закончился, а следовательно, завершился период важных судьбоносных изменений. Напряжение понемногу будет спадать. Правда, для многих людей, у которых в период затмений произошли важные события, жизнь уже не будет прежней.

Сейчас наступил период полного осознания ситуации, когда видна реальная картина. Скорее всего, в этом году кардинально ничего не изменится, может только ухудшиться обстановка осенью. Поэтому, оценив текущую ситуацию, нужно наметить курс и планировать свою дальнейшую деятельность.

Предстоящая неделя проходит на убывающей Луне, поэтому для новых дел и начинаний не подходит. Новые проекты лучше начать после новолуния 20 июля.

Понедельник, 13 июля - напряженный день. Солнце в квадрате с Луной дает эмоциональную возбудимость и нервозность. А напряженный аспект Солнца с Юпитером говорит о том, что раздутое самомнение и переоценка своих возможностей могут стать причиной серьёзных конфликтов. Из-за чрезмерной амбициозности можно начать крупный и перспективный, на первый взгляд, проект, но в будущем он принесет убытки. Нежелательно перегружать печень, сегодня лучше не переедать и не употреблять спиртное. В первую очередь, это касается Козерогов, Раков, Овнов и Весов.

Вторник, 14 июля – довольно неординарный день. С одной стороны, Солнце в оппозиции с Плутоном указывает на препятствия. Желательно не выяснять отношения с начальством, представителями правоохранительных органов и прочих государственных структур. Вообще, лучше не доказывать кому-то что-либо в этот день. С другой стороны, в этот день соединение Луны с Ураном указывает на неожиданную возможность благоприятного решения финансовых вопросов, возможно, с помощью друзей.

Среда, 15 июля - продолжаются тенденции предыдущего дня. Сегодня хорошо заняться домашними делами и работами в саду.

Четверг и пятница, 16 и 17 июля - хорошие дни для поездок, общения, встреч, проведения переговоров, покупки техники. В пятницу вечером есть риск столкнуться с мошенниками и аферистам, поэтому не верим никому на слово и проверяем любую информацию. Желательно не злоупотреблять алкоголем. В первую очередь, это касается Близнецов, Стрельцов, Дев и Рыб.

Суббота, 18 июля - на этот день лучше не планировать важные дела. Займитесь рутинными вопросами.

Воскресенье, 19 июля хорошо провести день в кругу семьи, общаться с маленькими детьми, заниматься семейными вопросами, отдыхать у водоемов. Луна во второй половине дня в конфликте с Марсом, поэтому избегайте конфликтов с домочадцами.