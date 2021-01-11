Гороскоп на неделю для всех знаков: Раков ждут большие деньги

Овны с понедельника, 11 января, полноценно приступят к рабочим делам, Близнецов ожидают творческие взлеты, а Раков – деньги. Рыбы проведут неделю в кругу семьи.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на неделю 11-17 января.
Овен
Наконец-то началась стабильная и постоянная работа, вам уже надоело дергаться – то вы в поездках, то немного работы, то беспробудный отдых... И вы даже радуетесь работе, хотя ее количество может вам не слишком понравиться, потому что накопилось ее немало.
Телец
Время тянется как-то слишком долго. Вы бы и рады его подогнать, но не все зависит от вашего желания. Поэтому не остается ничего лучшего, как замедляться и больше расслабляться, чем напрягаться.
Близнецы
Вас ожидают новые творческие взлеты. Ну может и не взлеты, но то, что неделя будет творческой и от того очень приятной – это факт. Вы создаете что-то новое и наслаждаетесь и процессом, и результатом.
Рак
Можете рассчитывать и на большие выплаты, и на хорошие заказы и авансы. Словом, деньги на этой неделе вас будут просто преследовать и создавать прекрасную атмосферу наполненности и удовольствия, ведь вы сможете себе многое позволить.
Лев
Борьба за место под солнцем продолжается. И вам придется отстаивать и свое мнение, и свое видение, а также право на собственные ошибки. Потому что кто-то вдруг решит, что вправе решать за вас, что для вас правильно, а что – нет.
Дева
С новыми силами и новыми идеями вы вступили в этот год. И это неделя покажет, что ваша голова уже очистилась от лишнего и теперь в нее приходят блестящие мысли. А вы настолько отдохнули, что уже способны очень мощно стартовать.
Весы
Чувствуете себя на седьмом небе, словно выиграли в лотерею, или осуществилась ваша самая заветная мечта. Вы долго шли к этому и вот наконец-то можете с полным правом почивать на лаврах и тешить самолюбие.
Скорпион
На этой неделе будете решать различные финансовые и имущественные дела, вопросы, касающийся вашего дома и всего, что с этим связано. К примеру, может возникнуть необходимость в ремонте, покупке или продаже земли, дома или другой недвижимости.
Стрелец
А к вам все подарки поступают, хотя их период уже и заканчивается. Впрочем, это могут быть и неожиданные бонусы, премии, награды. Словом, все то, на что вы давно уже заслуживаете, и вот уже наконец пришло время все это получить.
Козерог
Жизнь кажется такой прекрасной, потому что вы уже спокойно выдыхаете напряжение этих праздников, можете себе позволить более или менее свободный и спокойный график, без особых дедлайнов и нагрузок. Может это и есть счастье?
Водолей
Спокойно посидеть не удастся, потому что вас ожидают дороги, путешествия и всевозможные перемещения, полные новых впечатлений и знакомств с интересными людьми. И вы просто жаждете этих новых впечатлений, потому что слишком долго просидели на одном месте.
Рыбы
Время лучше провести традиционно, в кругу семьи, ведь праздники еще продолжаются и они – прекрасный повод и собраться вместе, и прошлое вспомнить, и традиции поддержать, и новые обычаи завести. Поэтому сейчас главное – вспомнить старое и передать это молодым.
Напомним: ранее Соломка дала общий прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут ощутить существенные трансформации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановлении задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.
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