Гороскоп на неделю для всех знаков: Раков ждут большие деньги

Овны с понедельника, 11 января, полноценно приступят к рабочим делам, Близнецов ожидают творческие взлеты, а Раков – деньги. Рыбы проведут неделю в кругу семьи.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на неделю 11-17 января.

Овен

Наконец-то началась стабильная и постоянная работа, вам уже надоело дергаться – то вы в поездках, то немного работы, то беспробудный отдых... И вы даже радуетесь работе, хотя ее количество может вам не слишком понравиться, потому что накопилось ее немало.

Телец

Время тянется как-то слишком долго. Вы бы и рады его подогнать, но не все зависит от вашего желания. Поэтому не остается ничего лучшего, как замедляться и больше расслабляться, чем напрягаться.

Близнецы

Вас ожидают новые творческие взлеты. Ну может и не взлеты, но то, что неделя будет творческой и от того очень приятной – это факт. Вы создаете что-то новое и наслаждаетесь и процессом, и результатом.

Рак

Можете рассчитывать и на большие выплаты, и на хорошие заказы и авансы. Словом, деньги на этой неделе вас будут просто преследовать и создавать прекрасную атмосферу наполненности и удовольствия, ведь вы сможете себе многое позволить.

Лев

Борьба за место под солнцем продолжается. И вам придется отстаивать и свое мнение, и свое видение, а также право на собственные ошибки. Потому что кто-то вдруг решит, что вправе решать за вас, что для вас правильно, а что – нет.

Дева

С новыми силами и новыми идеями вы вступили в этот год. И это неделя покажет, что ваша голова уже очистилась от лишнего и теперь в нее приходят блестящие мысли. А вы настолько отдохнули, что уже способны очень мощно стартовать.

Весы

Чувствуете себя на седьмом небе, словно выиграли в лотерею, или осуществилась ваша самая заветная мечта. Вы долго шли к этому и вот наконец-то можете с полным правом почивать на лаврах и тешить самолюбие.

Скорпион

На этой неделе будете решать различные финансовые и имущественные дела, вопросы, касающийся вашего дома и всего, что с этим связано. К примеру, может возникнуть необходимость в ремонте, покупке или продаже земли, дома или другой недвижимости.

Стрелец

А к вам все подарки поступают, хотя их период уже и заканчивается. Впрочем, это могут быть и неожиданные бонусы, премии, награды. Словом, все то, на что вы давно уже заслуживаете, и вот уже наконец пришло время все это получить.

Козерог

Жизнь кажется такой прекрасной, потому что вы уже спокойно выдыхаете напряжение этих праздников, можете себе позволить более или менее свободный и спокойный график, без особых дедлайнов и нагрузок. Может это и есть счастье?

Водолей

Спокойно посидеть не удастся, потому что вас ожидают дороги, путешествия и всевозможные перемещения, полные новых впечатлений и знакомств с интересными людьми. И вы просто жаждете этих новых впечатлений, потому что слишком долго просидели на одном месте.

Рыбы

Время лучше провести традиционно, в кругу семьи, ведь праздники еще продолжаются и они – прекрасный повод и собраться вместе, и прошлое вспомнить, и традиции поддержать, и новые обычаи завести. Поэтому сейчас главное – вспомнить старое и передать это молодым.

Напомним: ранее Соломка дала общий прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут ощутить существенные трансформации.

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