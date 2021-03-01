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Гороскоп на март: Овнов и Львов ждет большой успех, а Раков – много денег

4.6т
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В марте 2021-ого жизнь многих знаков станет намного активнее, чем зимой – Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег. Скорпионы могут получить интересные предложения по карьере или отношениям.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила общий гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на март.

Овен

Отличный месяц март! Вам есть чем заняться и дома и на работе, силы прибывают, настроение улучшается, личная жизнь полна чудесного общения. Правда, может немного не хватать денег, потому что больше обещают, чем дают.

Телец

Сейчас вы уже не домосед, постоянно будете в движении, все время в пути, организовываете встречи, посещаете какие-то новые места, мероприятия. И нет времени на отдых и раздумья – дела делать надо!

Близнецы

Придется четко расписывать каждый день, тщательно планировать все наперед и постоянно держать себя в тонусе, чтобы успеть выполнить все задумки. Но оно того стоит – денег будет больше, да и имидж улучшится.

Рак

Денег сейчас будет особенно много – и это все результат того, как вы скоро реагируете на выпады конкурентов и на конъюнктуру. вы не сидите сложа руки, а что-то постоянно делаете, изучаете новые возможности, продвигаетесь и достигаете успеха.

Лев

Вы словно пробуждаетесь от сна и вместо того, чтобы скромно сидеть в уголке, вдруг начинаете вести активную жизнь как на работе, так и в личной сфере, смело заявлять о себе, встречаться с людьми, вдохновляете и направляете их, а заодно и себя.

Дева

Ваш статус и перспективы пока еще не ясны, и у вас не будет возможности разъяснить ситуацию, поэтому и остаетесь пока в неведении. Впрочем, используйте этот момент для того, чтобы насладиться всеми прелестями личной жизни, которая обещает быть весьма бурной.

Весы

Креативный ум и страсть к экспериментированию может помочь вам найти как новую работу, так и новые увлечения, где вы будете иметь возможность в полной мере проявить свои самые лучшие качества и оттянуться по полной.

Скорпион

Изменения в этом месяце могу коснуться как вашей работы, так и личной жизни – и там и там, вы получите интересные предложения. Это будет повышение по службе и изменение семейного статуса. Если вы, конечно, примите эти предложения.

Стрелец

Вас уже не устраивает старая жизнь, вам надоело вести прежний образ жизни и делать вид, что вас все устраивает. И вы всеми силами будете стремиться к чему-то новому, полностью переориентируетесь на новые направления, там где более перспективно и финансово выгодно.

Козерог

Сейчас вы трудоголик и даже гордитесь этим, а еще готовы совершать смелые и порой необдуманные поступки. И ничто вас не сдерживает в этом стремлении завоевать мир. Также март хорош для заключения сделок с недвижимостью.

Водолей

Не самый активный период в году, вы несколько вяловаты, поэтому для подвигов пока не годитесь. Зато голова хорошо работает и вы можете достойно справляться с умственной деятельностью, анализировать и планировать будущие успехи.

Рыбы

Ваши успехи не останутся незамеченными, ведь вы сейчас очень заняты, находитесь на первых ролях и получаете заслуженное уважение и весьма ощутимое вознаграждение за свои труды, а также приходят дополнительные финансовые инвестиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

  • Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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