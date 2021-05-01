Гороскоп на май: кого ждет прогресс в карьере и финансах

В мае Близнецы, Тельцы и Раки начнут больше зарабатывать, Скорпионов ждет месяц постепенного и стабильного роста, а Стрельцов – прогресс и в карьере и в финансах.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила общий прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на май.

Овен

Несмотря на обилие праздников, отдыхать вам будет просто некогда – на работе напряженный период, когда вы реализуете свои замыслы и продвигаетесь по карьерной лестнице. Да и в личной жизни может наметиться оживление.

Телец

Работы может быть меньше, а денег, как ни странно – даже больше. Или, по крайней мере, столько, чтобы на все хватило, даже с лишком. Изменения возможны разве что в личной жизни, где ожидаются новые привязанности.

Близнецы

Из главных бонусов месяца – получение крупной суммы денег, которую нужно будет грамотно вложить и целая очередь поклонников или поклонниц, которые за вами толпами ходят. Работать таки придется, но в коллективе или над совместными проектами.

Рак

Идеи, которые к вам приходят, должны помочь подняться на новый финансовый уровень. И сейчас вы примеряете на себя все, что приходит к вам голову, пытаясь представить, насколько вам будет выгодно реализовывать ваши задумки.

Лев

Выбор, который вам предстоит сделать, может поставить в тупик, ибо все варианты имеют свои плюсы и минусы, а вам хочется всего и побольше. Одно радует – любовная жизнь предвещает обновление и вы в предвкушении счастья.

Дева

Главное ваше богатство – это родные и близкие, которые готовят вам всяческие приятности и не ждут официальных поводов для того, чтобы показать вам свою любовь. На работе пока все стабильно, но ждите новых перспективных предложений.

Весы

Печалиться особо не о чем – ваша деятельность вам нравится настолько, что вы готовы заниматься свои делом сутки напролет, и с пеной у рта отстаивать свою точку зрения, да и доходы ваши постепенно растут.

Скорпион

Можно сказать, что это будет месяц постепенного и стабильного роста, когда вы спокойно себе работаете в обычном режиме, вам есть с кем пообщаться, о ком позаботиться и ваш потенциал понемногу растет, в том числе и финансовый.

Стрелец

Сейчас вы настроены очень решительно, видите цель и не видите препятствий, ломитесь вперед, сметая все на своем пути. И это дает свои плоды – есть определенный прогресс и в карьере и в финансах. Вот разве что в любви пока не все получается.

Козерог

Самое главное, что вы сейчас вполне самостоятельная боевая единица, готовы к выполнению сложных заданий, иногда идете на риски, все еще доверяете людям, в частности, их обещаниям, особенно тем, что касаются финансовых обязательств.

Водолей

Вы набираетесь достаточно опыта, уже увереннее себя чувствуете, растет ваш авторитет и ширится слава о вас, вам все больше доверяют важных дел. В общем, деятельность вас захватывает полностью, а семья и любимые вас всячески поддерживают.

Рыбы

Очень активный месяц, когда вы и и лошадь, и бык, и швец, и жнец, и на работе вкалываете, еще и запросы семьи всячески удовлетворяете. А если вы свободны от семейных обязательств, то имеете все шансы активизировать еще и личную жизнь.

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