Гороскоп на май: кого ждет прогресс в карьере и финансах

В мае Близнецы, Тельцы и Раки начнут больше зарабатывать, Скорпионов ждет месяц постепенного и стабильного роста, а Стрельцов – прогресс и в карьере и в финансах.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила общий прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на май.
Овен
Несмотря на обилие праздников, отдыхать вам будет просто некогда – на работе напряженный период, когда вы реализуете свои замыслы и продвигаетесь по карьерной лестнице. Да и в личной жизни может наметиться оживление.
Телец
Работы может быть меньше, а денег, как ни странно – даже больше. Или, по крайней мере, столько, чтобы на все хватило, даже с лишком. Изменения возможны разве что в личной жизни, где ожидаются новые привязанности.
Близнецы
Из главных бонусов месяца – получение крупной суммы денег, которую нужно будет грамотно вложить и целая очередь поклонников или поклонниц, которые за вами толпами ходят. Работать таки придется, но в коллективе или над совместными проектами.
Рак
Идеи, которые к вам приходят, должны помочь подняться на новый финансовый уровень. И сейчас вы примеряете на себя все, что приходит к вам голову, пытаясь представить, насколько вам будет выгодно реализовывать ваши задумки.
Лев
Выбор, который вам предстоит сделать, может поставить в тупик, ибо все варианты имеют свои плюсы и минусы, а вам хочется всего и побольше. Одно радует – любовная жизнь предвещает обновление и вы в предвкушении счастья.
Дева
Главное ваше богатство – это родные и близкие, которые готовят вам всяческие приятности и не ждут официальных поводов для того, чтобы показать вам свою любовь. На работе пока все стабильно, но ждите новых перспективных предложений.
Весы
Печалиться особо не о чем – ваша деятельность вам нравится настолько, что вы готовы заниматься свои делом сутки напролет, и с пеной у рта отстаивать свою точку зрения, да и доходы ваши постепенно растут.
Скорпион
Можно сказать, что это будет месяц постепенного и стабильного роста, когда вы спокойно себе работаете в обычном режиме, вам есть с кем пообщаться, о ком позаботиться и ваш потенциал понемногу растет, в том числе и финансовый.
Стрелец
Сейчас вы настроены очень решительно, видите цель и не видите препятствий, ломитесь вперед, сметая все на своем пути. И это дает свои плоды – есть определенный прогресс и в карьере и в финансах. Вот разве что в любви пока не все получается.
Козерог
Самое главное, что вы сейчас вполне самостоятельная боевая единица, готовы к выполнению сложных заданий, иногда идете на риски, все еще доверяете людям, в частности, их обещаниям, особенно тем, что касаются финансовых обязательств.
Водолей
Вы набираетесь достаточно опыта, уже увереннее себя чувствуете, растет ваш авторитет и ширится слава о вас, вам все больше доверяют важных дел. В общем, деятельность вас захватывает полностью, а семья и любимые вас всячески поддерживают.
Рыбы
Очень активный месяц, когда вы и и лошадь, и бык, и швец, и жнец, и на работе вкалываете, еще и запросы семьи всячески удовлетворяете. А если вы свободны от семейных обязательств, то имеете все шансы активизировать еще и личную жизнь.
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