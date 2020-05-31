Гороскоп на июнь 2020: время громких отставок и начала восстановления бизнеса

Первый месяц лета будет очень напряженным, хотя серьезных астрологических событий будет не так уж и много.

"В июне мы наблюдаем их всего 6. Но зато каких! Два затмения, три поворота и одна смена знаков",– отметил в своем YouTube-канале астролог и ректор Академии Астрологии Михаил Левин.

"Начинается месяц, на первый взгляд, спокойными аспектами. Но Марс - в Рыбах, причем идет к Нептуну. Что это значит? Марс отвечает за деловую активность. Марс – это бизнес, биржа, денежные обороты, финансы. Этот аспект обозначает, что бизнес будет двигаться очень медленно. Переход из пассивной фазы в активную в начале июня будет очень медленным. Будет масса неурядиц, путаницы, большой неразберихи, обманов. Потому что, когда Нептун шалит, часто происходят обманы с выплатами денег, возвратом долгов и других денежных проблем. Марс будет идти по Рыбам до самого конца июня и перейдет в Овен только 28 числа. Можно ожидать, что вся деятельность будет очень медленно развиваться и все процессы будут сопровождаться путаницей и проблемами.

Но при этом общая атмосфера еще не взрывная, она более-менее спокойная до затмения. Затмение состоится 5 июня в 21 час. Нужно помнить, что такие действия как затмения начинают действовать не с момента затмения, а предваряя его. Глядя на карту, можно сказать, что затмение очень напряженное. Оно принесет очень много проблем. Можно ожидать массу напряженных ситуаций. Боюсь, что будут большие встряски, связанные с социальной ситуацией, нас ожидают смены должностных лиц на всех уровнях. Это будет большая встряска, в результате которой многие лишатся своих должностей или придется что-то делать со своей работой. Восстанавливаться будет очень непросто. В этот период нужно избегать резких действий и запастись терпением. Только в самом конце июня и в начале июля можно начинать какие-то движения. Но Меркурий в это время ретроградный - у нас будут появляться старые проблемы, неразрешенные вопросы, перемены решений, отказ от обещаний.

После затмения напряжение спадает. В целом эмоциональная атмосфера достаточно ровная. Ни в области мышления, ни в области общения, контактов, взаимодействия никаких серьезных проблем не возникает.

Поскольку до 25 июня Венера ретроградная, это значит, что обновляются старые связи, старые эмоциональные темы. У кого-то это могут быть возобновление прежних отношений. Отношения, которые возобновляются на ретроградной Венере, не обязательно долгие. Но бывают исключения. В любом случае, даже если отношения будут продолжаться недолго, в период ретроградной Венеры большие планы на будущее строить не стоит.

Следующее событие, которое обязательно нужно отметить - Солнечное затмение, которое состоится 21 июня. Накануне Солнце перейдет в Рак. Это изумительное время, особенно на природе. В поле, лесу ощущаешь силу земли, наполненную энергией. Очень хорошо в эти дни рано утром выйти погулять, чтобы почувствовать первое С олнце. Луна догоняет Солнце буквально в первом же градусе Рака и в нем будет происходить затмение.

Можно предположить, что, начиная с солнечного затмения ситуация в деловой сфере слегка гармонизируется, она начинает восстанавливаться. В целом, возникает уже некая стабилизация, выравнивание. Мы начинаем к концу июня приходить в себя.

Средний и мелкий бизнес потихоньку начинает восстанавливаться. Но ретроградный Меркурий не позволяет ничего нового начинать. В этот период нужно сосредоточиться на восстановлении того, что за последние месяцы кризиса не упало до конца. Это будет продолжаться до конца месяца, и некоторая активизация начинается 28 июня – Марс входит в Овен, становится поживее, повеселее, и деятельность начинает активизироваться. Это будет продолжаться до 12 июля. А после этого уже можно будет говорить о начале движения вперед. В любом случае, два затмения требуют от человека разумности в поведении и осторожности.

23 июня поворачивает Нептун. Зона статичности Нептуна - с 11 июня и до конца месяца. Что это значит? В этот период у многих наблюдаются нарушения сна. По совершенно разным причинам, но этот период можно назвать временем невысыпаемости. Второе – это повышенная чувствительность, восприимчивость. Нептун дает повышенную чувствительность, повышенную реагентность, обостренную реакцию на все происходящее. В первую очередь, это будет выражаться через эмоции. И я надеюсь, что многие избегут проблем с психическими срывами. Ретроградная Венера в Близнецах даст более мягкое, легкое выражение этих эмоций. В этот период вы будете часто вспоминать о прошлом, тех событиях, которые тогда проходили, переоценивать их. Это состояние продлится до конца месяца. Что же касается различных дел, то это время благоприятно для музыкантов, актеров. Нептун - это – их сфера. А вот в делах – путаница, непорядок, неточность. Переговоры будут проходить сложно, без понимания, с искаженной информацией.

Особо стоит обратить внимание на повышенный риск аварийности. Это всегда проявляется во время затмений. Первое, лунное, затмении очень напряженное. Поэтому с 5 по 12 июня нужно быть особо осторожным и внимательным. Это касается и водителей, и пешеходов. А после этого риск аварийности существенно снижается. Во время второго затмения – с 18 по 23 июня - тоже нужно быть внимательным, в эти дни вновь усилится риск аварийности.

Для тех, кто в июне настроен совершать покупки – месяц не идеальный. До 25 июня все, что связано с Венерой – лучше не покупать. А если вещь крайне необходима – нужно 10 раз все смотреть, перепроверять – качество, соответствие товара, его идентичность и прочее. Венерианские продукты – это косметика, модная обувь, одежда, предметы искусства. А после 18 июня – вообще проблемы с покупками. Ретроградный Меркурий требует внимания, осторожности уже в любой покупке. Получается, что весь июнь для серьезных покупок месяц неподходящий.

По поводу поездок: в этот период лучше побывать в уже привычных местах, там, где вы были раньше. В новые места на ретроградном Меркурии ездить не рекомендую.

Если говорить о здоровье: могут возникнуть проблемы у людей с дыхательной системой и с системой кровообращения, сердечно-сосудистой. Может затронуть ситуация и людей с проблемами желудка, 12-перстной, печени, поджелудочной железы. Но самые большие проблемы могут возникнуть у тех людей, которые имеют болезни легких и сердечно-сосудистой системы. Самый пик болезней – это первые две недели месяца".

Как сообщал OBOZREVATEL, Венера с четвертого апреля находится в Близнецах, которые покинет аж восьмого августа. Такое длительное пребывание Венеры в одном знаке обусловлено тем, что с 13 мая по 25 июня она находится в ретроградном движении, - рассказал астролог Георгий Личели.

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