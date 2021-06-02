Июнь будет сложным: что ждет каждый знак зодиака

Первый летний месяц обещает быть непростым. В июне на знаки зодиака будут влиять коридор затмений, а также ретроградные Меркурий и Юпитер.

Свой гороскоп в YouTube представила известная астролог Василиса Володина.

Овен

С 12-13 июня настроение и физическое состояние улучшатся. До этого вы будете выбиваться из сил, злиться, захлебываться в делах. С 12 июня все пойдет легче, в том числе взаимодействие с детьми. Домашние дела сдвинутся с места. Одинокие мужчины-Овны смогут завести прекрасное знакомство. Остальные – получить удовольствие от жизни.

Телец

Ощущение небольшого душевного отпуска, отдыха от дел – тихие семейные радости, поездки на дачу, знакомства в парках, необязательные, но приятные экскурсии. Собранности мало, эмоций и жажды нежности много. Сложные дни с 21 по 25 июня: избегайте мест скопления народа, массовых мероприятий. Опасны также финансовые операции. Последние дни месяца помогут ярче демонстрировать себя.

Близнецы

До 23 июня вы значительно пересмотрите свой способ взаимодействия с миром. Начните слушать себя, а не только окружающих. События этого месяца могут стать для вас судьбоносными. Если что-то происходит – это действительно важно и тянет за собой большой хвост других событий. Возможны внезапные препятствия в делах и срыв планов.

Рак

Раки в июне будут более крепки и энергичны, чем обычно. На первой неделе месяца им придется встретиться в очень жесткой схватке, один на один, с большим количеством других людей или вынужденными обстоятельствами. Настраивайтесь на победу! С 11 июня придется погрузиться в себя и подвести итоги каких-то больших дел.

Лев

В июне встрепенется и начнет жить с удвоенной скоростью, как раньше. Захочется заниматься спортом, действовать, творить. Но с 11 по 16 июня Львы будут в замешательстве – силы уже есть, а понимания, куда их деть, нет. Скажется состояние последних двух месяцев. Но волшебный пинок судьбы с 16 по 18 июня придаст нужное ускорение. Самые удачные дни месяца – с 20 по 26 июня.

Дева

В первой половине месяца появятся серьезные препятствия для ваших целей. Не стройте наполеоновских планов, им не суждено сбыться. Приготовьтесь работать над деталями, переделывать, возвращаться к пройденному. Если кажется, что масса усилий пропадает даром, не расстраивайтесь, а ищите новые выходы. Все придет в норму ближе к 10 июля.

Весы

Пришло время заняться работой. Но не скучной обязаловкой, а приятной. Еще одна важная тема месяца – отношения. С 11 по 15 июня вероятны важные знакомства, правда с налетом экстремальности. Сложные дни с 22 по 26 июня – критика близких и разрушительные семейные программы, они сильно испортить настроение, но не остановят.

Скорпион

Ощущение участия в войне за чужие ценности ждет в первые дни месяца. К середине вы плюнете на вопросы идеологии и наконец займетесь работой или делом. Оно будет радовать по-настоящему. С 1 по 11 июня не делайте ставку на мужчин и коллективное решение вопросов. А с 22 по 26 июня помехой и тормозом прогресса будут женщины. 28-30 июня появятся отголоски старых сложностей.

Стрелец

Вы наверняка чувствуете себя плохо после двух лет ограничений в желаниях. Возможно, кажется, что крылья вырастают за спиной. Давайте не торопиться. Начало июня может обострить денежные вопросы. Зато можно ждать счастливых шансов в любви. А неделя с 21 по 26 июня даст возможность продвинуть свое имя.

Козерог

Бич месяца – множество мелких непредвиденных расходов. В первой декаде июня вы будете склонны занимать оборонительную позицию, считая, что другие должны до вас достучаться, завоевать внимание, приложить усилия. И очень потеряете от этой позиции! Старайтесь прислушиваться к другим.

Водолей

Нервное напряжение уменьшится, появятся новые варианты заработков, которые вы давно ждали. И даже первые деньги. Избегайте соблазна немедленно их потратить – это может быть разовой щедростью судьбы. Зато понятно, к чему стремиться! В первой половине июня стоит беречь здоровье, но и одновременно активно работать, даже если кажется, что вот-вот надорвешься. В конце месяца делегируйте полномочия.

Рыбы

Распахните двери своей удаче, которая уже стоит на пороге! Она пришла погостить всего на пару месяцев, но наиболее добра будет в ближайшее время. Пусть все не совсем так, как хотелось. Принимайте любые дары судьбы. Не стремитесь слишком активно включаться в новое, не выворачивайтесь наизнанку. Достаточно просто деятельного участия. С 11 по 17 июня не верьте слухам и не расстраивайтесь от приходящей информации. А с 19 по 24 ищите любовных знакомств и романтического досуга.

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