Гороскоп на июнь: каким знакам будет везти до конца месяца

В июне 2021 года многих знаков зодиака ждет настоящий успех и удача – Раки будут преодолевать все проблемы и чувствовать себя счастливыми, Весов и Водолеев ждет прорыв во всех направлениях, а у Скорпионов осуществлятся все желания, связанные с деньгами, работой и личной жизнью.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на июнь.

Овен

В целом первый летний месяц для вас очень положительный - вы не занимаетесь сложными проблемами, спокойно работаете в очень расслабленном режиме, успеваете и личными делами заняться, и отдохнуть.

Телец

Июнь для вас проходит просто молниеносно, потому что у вас много разных дел накопилось, требующих немедленного решения, поэтому вы и будете пытаться как можно быстрее справиться, и за временем не следите.

Близнецы

У вас выпадает очень солнечный и счастливый месяц, и не только потому, что вы празднуете свои дни рождения. Просто энергии у вас становится гораздо больше, укрепляется здоровье, расширяются возможности, растет авторитет.

Рак

Все идет именно тем путем, который вы себе наметили, где-то у вас жизненные вопросы решаются, где-то возможны сложности, а где-то – прорыв. Но вы очень умело проскальзываете между препятствиями и а целом чувствуете себя счастливыми.

Лев

Это будет не очень простой период – на вас может внезапно упасть ответственность, к примеру, придется выполнять обязанности руководителя, распределяя не только свою работу, но и регламентируя деятельность других.

Дева

В июне вы очень эмпатичны и готовы всех понять и всем помочь, чего бы это вам ни стоило. Вы щедро делитесь опытом, впечатлениями, навыками, и деньгами готовы пожертвовать, если они кому-то понадобятся.

Весы

Вас не покидает ощущение счастья и общего подъема, и вы можете в июне праздновать чуть ли не каждый день, тем более, что рядом с вами сейчас те люди, которые разделяют ваши взгляды и предпочтения, и они готовы праздновать эту жизнь вместе с вами.

Скорпион

Июнь для вас будет одним из самых успешных месяцев года, когда осуществляются ваши желания, по крайней мере, хотя бы одно – из самых желанных. И денег хватает, и в работе - сплошные успехи, еще и личная жизнь обещает разнообразие.

Стрелец

Вы больше занимаетесь вопросами семьи, любви, отношений и делами детей или старших членов семьи, чем другими вопросами. Впрочем, сейчас для вас весь мир будет казаться большой семьей, которая о вас заботится, а вы – о ней.

Козерог

Месяц для вас будет спокойным, не предвидится каких-то важных или разрушительных событий. В общем, его лучше посвятить отдыху: просто себе лежать в гамаке или на пляже и ничего не делать. Только переворачиваться с боку на бок.

Водолей

Вы находитесь на подъеме по всем фронтам. Сейчас и ваше физическое состояние на очень хорошем уровне, и эмоционально вы чувствуете себя будто на крыльях, и голова хорошо варит. Неудивительно, что вы переживаете настоящее возрождение и способны на подвиги.

Рыбы

Месяц обещает быть очень динамичным и удачным. У вас получается все, что вы запланировали, вы четко выполняете все обещания, придерживаетесь всех дедлайнов, и умело управляете всеми процессами своей жизни.

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