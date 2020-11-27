Гороскоп на декабрь для всех знаков по картам Таро: кого ждут перемены

Декабрь 2020 года станет размеренным периодом для многих знаков. Львы сосредоточатся на себе, Стрельцы замрут в ожидании чего-то хорошего, а вот Водолеев и Близнецов жду большие перемены.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала общий прогноз для всех знаков зодиака по картам Таро на декабрь.

Овен

Сейчас получаете все, к чему стремились, и это такой вам подарок от святого Николая за то, что вы были такими добросовестными целый год, а может и больше. Вы не зря так много работали, оно того стоит.

Телец

Вам противопоказано сидеть в норке, скрываясь от всего мира. Выходите в свет, ищите соратников среди близких и знакомых людей и придумайте вместе с ними что-то интересное и вдохновляющее, чтобы и вам было весело и людям забавно.

Близнецы

Изменения, которые могут начаться уже в этом месяце, могут быть весьма значительными, ведь вы продвигаетесь все выше и выше, возрождаетесь для новой жизни, более насыщенной, интересной, активной.

Рак

У вас будет повод что-то отпраздновать гораздо раньше, чем начнутся общие праздники, ведь где-то там впереди замаячили изменения в работе, повышение по службе, увеличение поступлений и всякие такие приятности.

Лев

Все вокруг вас замедляется, контакты уменьшаются, различные раздражители исчезают и вы уже можете больше сосредоточиться на себе и на своих потребностях и удовольствиях, больше проводить времени с семьей.

Дева

Хотя это будет и период чрезвычайно перегружен различными событиями, эмоциями, заботами, еще и работа требует повышенного внимания, вы все равно счастливы и наполнены всеми этими радостными хлопотами.

Весы

Берегите себя особенно тщательно, потому что с вашими перемещениями и желанием все сделать как можно быстрее, не лишним будет соблюдать правила безопасности, прятать подальше деньги, следить за целостностью документов и имущества.

Скорпион

Вам сейчас стоит найти какую-то золотую середину. Потому что есть безумное желание ускорить события, рваться в бой, не разбирая дороги. Но все же нужно будет хорошо изучить местность, присмотреться к окружению, прежде чем отправляться.

Стрелец

Впереди достаточно размеренный период, когда вам ничего не хочется делать, лишний раз даже на улицу нет желания выходить. Вот вы и действуете в таком ритме целый месяц, словно в ожидании чего-то хорошего.

Козерог

Предложения сейчас на вас так и сыплются, как из рога изобилия, вам предлагают различные интересные проекты, и вам очень сложно сосредоточиться на чем-то одном. Вообще, вопрос выбора в декабре будет как никогда актуальным.

Водолей

Привычный образ жизни может внезапно претерпеть значительную трансформацию и вы вынуждены будете менять все по ходу пьесы, импровизировать. Это может касаться всех сфер жизни, ведь реорганизация может коснуться всего.

Рыбы

У вас сейчас есть немало сил, которые просто требуют их куда-то применить, на что-то потратить. И вы можете заранее начать готовиться к праздникам и устраивать различные приятные сюрпризы родным и коллегам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала любовный гороскоп по картам Таро на 2021 год. По ее словам, у многих знаков зодиака будет бурлить личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.