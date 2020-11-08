Гороскоп на 9 ноября для всех знаков Зодиака по картам Таро: Стрельцы увидят свет в конце тоннеля

Гороскоп на понедельник, 9 ноября, по картах Таро предупреждает Овнов о том, что они утратят контроль над происходящий. Стрельцы же, наоборот, увидят легкое решение сложной задачи.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL прогнозист и таролог Ольга Соломка озвучила прогноз для всех знаков Зодиака.

Овен

Сегодня вам сложно контролировать все вокруг и подчинять своей воле обстоятельства и других людей. Поэтому будет грустно от того, что не все зависит от вас. Но так интереснее жить, когда есть какие-то переменные факторы, придающие жизни таинственность или драйв.

Телец

Ожидайте волшебный пендель и повышение статуса. Вам сегодня могут предложить что-то возглавить или вообще выделить отдельное новое направление. И это даст вам невероятный толчок и вдохновение то делать.

Близнецы

Очень продуктивный и светлый день, один из тех, ради которых хочется жить, потому что вдруг может стать реальностью то, над чем ві настойчиво работали и к чему так долго стремились. Словом, светит грандиозная "сбыча мечт".

Рак

Посвятите день ежедневной, но творческой работе, которая не стала для вас рутиной, потому что каждый день приносит вам какие-то открытия и сюрпризы. И ставит перед вами все новые и новые задачи, новые планки и вызовы, которые нужно преодолевать.

Лев

Придется сегодня почти сражаться за свои права и отстаивать то, что вам принадлежит по праву. Это касается дел семейных – кто-то из близких может вдруг решить, что вам уже ничего не нужно в этой жизни.

Дева

Сейчас прицелы у вас немного сбиты, поэтому вы можете не видеть выхода из сложившейся ситуации. Поэтому сегодня особенно важно мыслить шире, открыть глаза и увидеть, что впереди у вас совсем нет преград.

Весы

Блестящие идеи сейчас рождаются в вашей голове, как на конвейере – одна другой лучше. И вы их не прячете, и не пытаетесь реализовать все сразу и в одиночку. Вы щедро ими делитесь, потому что считаете всемирным достояние эту свою способность к креативу.

Скорпион

Спокойный день, который может стать продолжение выходных. Вам настолько хорошо будет дома отдыхать, что вы решите и сегодня провести время с семьей, в покое и равновесии. Благо, что вы можете себе сейчас это позволить.

Стрелец

День обнадеживает тем, что появляется свет в конце тоннеля и вы уже видите выход, и различные способы решения тех проблем, которые вас еще недавно беспокоили. А еще параллельно появляются люди, которые могут поддержать вас и оказать помощь.

Козерог

Вы сегодня слишком насторожены и постоянно перестраховываетесь, проверяете двери ли закрыты, выключен ли газ, закрыта ли сумка. И на людей слишком остро реагируете и мало чему верите. Стоит немного успокоиться, потому что так и до паранойи недалеко.

Водолей

Любовная эпопея продолжается, сердце наполняется нежностью, а мозги работают только в одном направлении - как бы оказаться ближе к предмету своей страсти и организовать все таким образом, чтобы вы были вместе.

Рыбы

Семейные ценности для вас сейчас более важны, чем любая работа или карьера. Поэтому вы сегодня можете целиком посвятить день семье, решению ее проблем, разделять с ней радость, заботы или удовольствия.

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