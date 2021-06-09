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Гороскоп на 9 июня: перед Овнами откроются новые возможности

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В среду, 9 июня, Близнецы и Львы получат интересные предложения по работе, Девы с головой окунутся в любовь, а перед Овнами откроются новые возможности и им придется сделать выбор. Вместе с тем, Весы могут столкнуться со сложностями, а Рыбы будут искать возможности заработать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 9 июня.

Овен

Пришло время задуматься над тем, чего же вы на самом деле хотите, потому что когда раскрываются неограниченные возможности, то можно и растеряться. А у вас как раз именно и наступает время возможностей, поэтому сосредоточивайтесь на главном.

Телец

Первая половина дня несколько свободнее и спокойнее, и у вас будет время для того, чтобы собраться с мыслями. А вот после обеда у вас запланированы различного рода активности – и различные встречи с переговорами, и мозговая деятельность, и физическая.

Близнецы

Продолжают приходить интересные предложения, в том числе и по работе или бизнесу. Кто-то вам предлагает интересное и финансово перспективное сотрудничество. Поэтому определяйтесь, хотите вы этого, и найдется ли у вас на это время.

Рак

С вами происходят сейчас очень серьезных вещах, вы поднимаетесь все выше и выше, и в собственных глазах, и по социальной лестнице, чувствуете себя увереннее и успешнее. Словом, все вам говорит о том, что жизнь удалось.

Лев

Карьера ваша уверенно идет в гору, и все благодаря вашей активности и неравнодушию, ибо вы уже не можете тихо сидеть, вам во всем нужно разобраться, все организовать и сделать так, чтобы и самим нравилось.

Дева

Целый день у вас будет очень романтическое настроение, и за что бы вы ни брались, что бы ни делали – мысли и ваши дела будут о любви, эмоциях, отношениях, любимых, семье и вы будете проявлять себя во всех этих понятиях.

Весы

Наступает время двигаться вперед, развиваться, встречать новых людей и сталкиваться с новыми сложностями, преодоление которых делает вас сильнее. Этот день для самосовершенствования, движения и работы над ошибками.

Скорпион

Сегодня не стоит куда-то ходить, лучше отменить все встречи и путешествия, не стоит проектировать что-то новое и вообще быть активными. Остановитесь хоть на мгновение, сделайте паузу в вашей активной жизни и подумайте о смысле жизни.

Стрелец

Очень активный день, хоть и полон вызовов, но у вас сегодня столько сил и столько забот, что не остается ничего другого, как все время бегать, много работать, общаться и преодолевать все преграды. В конце концов, вам есть кого позвать на помощь.

Козерог

В последнее время вы слишком серьезно к себе относились, не давали послаблений, многое требовали, поэтому не удивительно, что настало время, когда у вас уже нет сил и желания куда-то двигаться, только сидеть на одном месте и смотреть в пустоту.

Водолей

Сегодня ваша щедрость не знает границ, и вы готовы отдавать деньги чуть ли не каждому, кто найдет нужные слова для того, чтобы вас разжалобить и расщедрить. Не верьте всем, не будьте добрыми самаритянами, потому что так скоро и сами останетесь на бобах.

Рыбы

Финансовая тема все еще актуальна, особенно остро стоит вопрос о том, где взять деньги. Вот вы и начинаете думать на эту тему, и производите новые идеи, обрабатываете различные планы и подсчитываете потенциальную выгоду.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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