Гороскоп на 9 июля: время бороться со страхом Тельцам, Весам и Ракам

Гороскоп на 9 июля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на четверг.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Это достаточно напряженное время, наполненное страхом и беспокойством. Вы можете столкнуться с финансовыми трудностями, рабочими ошибками или проблемами в отношениях. С другой стороны, удастся лучше понять свои потребности и желания.

Овен

Сегодня возникнет дисбаланс между необходимостью работать и желанием отдохнуть. Ситуация, связанная с работой, может повлиять на ваши мысли и планы. Тем не менее небольшой перерыв принесет пользу в долгосрочной перспективе.

Телец

В этот день личные дела или рабочие задачи будут достаточно сложными. Кроме того, страх каких-то перемен может вызвать чрезмерную эмоциональность и напряженность. Однако, несмотря на это, стремитесь к сохранению спокойствия и гармонии в жизни.

Близнецы

Сегодня вы станете слишком эмоциональными, из-за чего будет сложно смотреть на некоторые вещи объективно. С другой стороны, старайтесь обращать внимание на свои чувства, так как они могут указывать на потребности и желания, которые игнорировали.

Рак

В этот день вы можете чувствовать себя слишком неуверенно. Подумайте о том, что вызывает страх и беспокойство. Важно не допустить, чтобы это состояние повлияло на какой-то важный выбор, слова или решения. Лучше сосредоточьтесь на приятных вещах и занятиях.

Лев

Сегодня вы будете слишком сосредоточены на каких-то сложных задачах или запутанных проблемах. Тем не менее старайтесь решать их постепенно, иначе рискуете потратить на это намного больше времени, чем могли себе представить.

Дева

В этот день появится риск столкнуться с какими-то трудностями, страхом и неуверенностью. Проблемы, которые считали решенными или оставленными позади, сейчас могут появиться вновь. Уделите этой ситуации достаточно внимания, стремясь к большей гармонии в жизни.

Весы

Сегодня вам придется поработать над различными задачами, чтобы достичь успеха в долгосрочной перспективе. При этом избегайте внутреннего страха и беспокойства, иначе это негативно повлияет на поведение и дальнейшие действия.

Скорпион

Это благоприятное время для высвобождения некоторых подавленных эмоций. Попробуйте немного отвлечься от работы, серьезных разговоров или нерешенных проблем. Подобное поведение может привести к лучшему пониманию важных вещей.

Стрелец

Сегодня ваше внимание будут привлекать рабочие дела и обсуждения. Тем не менее сейчас важно сделать небольшой перерыв, если хотите избежать физического и эмоционального истощения. Общение с близкими людьми окажется приятным и успокаивающим.

Козерог

Это достаточно напряженное время. Взаимодействия с людьми могут быть сложными, а прямой путь к получению того, что хотите, пока не представляется возможным. При этом следите за соблазном маневрировать, чтобы избежать неприятных последствий.

Водолей

Сегодня ожидается много задач и обязанностей, из-за чего может возникнуть чувство напряженности и истощения. Постарайтесь составить четкий план действий, чтобы не браться за все одновременно и обрести уверенность в том или ином деле.

Рыбы

Это время сложных эмоций и взаимодействий. Сегодня вы можете уличить партнера во лжи, несмотря на свою искренность и открытость. Отсутствие безопасности приведет к ощущению, что нужно лучше следить за текущими отношениями.