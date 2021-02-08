Гороскоп на 9 февраля: Раков ждут деньги, а Овнов – праздник

Во вторник, 9 февраля, Раки могут получить деньги, Овны – попасть на праздник, а перед Девами откроются интересные перспективы в отношении бизнеса или новой работы. Весам посоветовали остаться в этот день дома.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах Таро для всех знаков зодиака на 9 февраля.

Овен

Внезапно можете попасть на какой-то праздник или громкое событие, где у вас будет возможность и повеселиться, и полезными контактами разжиться, и себя показать, и с людьми пообщаться. Словом, поработаете, и отдохнете одновременно.

Телец

Лучше заняться делами, которые касаются семьи, недвижимости, документов, чего-то базового, без чего невозможно представить жизнь. Кому-то захочется ремонт сделать или хотя бы перестановку, а кто-то вдохновится на покупку дома.

Близнецы

Коллективная работа будет очень удачной. Вместо того, чтобы тянуть все на себе, вам сейчас нужно посоветоваться с другими в важных производственных вопросах. Ну и получить поддержку, хотя бы моральную. Потому что это важно, чтобы кто-то сказал, что вы все правильно делаете.

Рак

Приходят деньги. Пусть их будет немного, но это лучше, чем совсем ничего. И так, капля по капле, набегает сумма на жизнь, которую вы себе хотите. На все базовые потребности вам хватает, поэтому можно уже и о других нуждах думать.

Лев

Появляются какие-то дополнительные средства, которые можно потратить не только на семью, но и на себя, приобрести что-то очень важное. Может, и не столь нужное, но приятное и красивое, чтобы приносило удовольствие и гармонию в вашу жизнь.

Дева

Перед вами открываются интересные перспективы в отношении бизнеса или новой работы, которая обещает быть более финансово перспективной. Впрочем, не бегите в этом направлении сломя голову. Включите рациональное мышление и все как следует просчитайте.

Весы

Лучше сегодня не выходить из дома, если это позволяют обстоятельства, ибо велика вероятность, что вы везде опоздаете, целей своих не достигнете, еще и устанете настолько, что не способны будете ничего сделать.

Скорпион

Сегодня вы переполнены эмоциями, потому что подходите к волнующему этапу завершения какого-то важного и длительного проекта. Поэтому уже можно праздновать и радоваться, что вам это все таки удалось сделать.

Стрелец

День обещает быть достаточно динамичным и полным различных интересных новостей, которые будут для вас важными и положат начало новым направлениям вашей деятельности. А еще вам сейчас как никогда удается выполнять все запланированные дела.

Козерог

Спокойный день, не обещает никаких сюрпризов, вам сейчас нужно хорошо выспаться, чтобы восстановить силы. Также этот день очень подходит для поддержания здоровья и для посещения врача - на всякий случай.

Водолей

Новая жизнь уже вовсю стучится в дверь, но вы вместо того, чтобы открыться всему новому, пытаетесь спрятаться от любых изменений, опасаясь, как бы оно снова не получилось так, как всегда.

Рыбы

День лучше посвятить какой-то активной умственной деятельности - подсчетам, составлению планов и бюджетов, анализа или подведению итогов предыдущей деятельности. Словом, загружайте свой ум на полную мощность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправляться в дорогу решать важные дела.

Также таролог составила гороскоп здоровья для всего зодиака на февраль – Львам и Рыбам нужно быть внимательнее в дороге, а Тельцам, Козерогам и Водолеям – больше двигаться.

В целом в этом месяце, по ее словам, Тельцы получат возможность заключить выгодные контракты, Овны могут активизировать новое направление в работе, а Девы – передвинуться по служебной лестнице.

Также в феврале могут начаться общественные протесты, а в бюджете страны не будет хватать денег даже на самые необходимые выплаты.

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