Гороскоп на 9 апреля: кто получит приятные сюрпризы

В пятницу, 9 апреля, Овнам могут повысить зарплату, Близнецы могут получить подарки от приятных людей, а Раки – предложения из-за границы. Львам посоветовали ограничить себя от мира, и побыть дома.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на 9 апреля.

Овен

Растет ваша зарплата или еще каким-то образом увеличивается ваше финансирование, например, бизнес вдруг начинает работать и приносить не только проблемы, но и деньги. И со временем обещает стать еще более финансово успешным.

Телец

Блестящие идеи приходят сегодня в голову, но потому, что их не одна, а несколько, то вы никак не можете решить, какой из них отдать предпочтение. Так и пробудете некоторое время в прострации, изучая все недостатки и преимущества.

Близнецы

Приятные люди готовят для вас приятные подарки, и это могут быть какие-то знаки внимания или презенты от поклонников, любимых, родственников, которые вдруг решат вас поддержать морально или материально или просто сюрпризом поднять настроение.

Рак

Продолжают поступать интересные предложения из-за рубежа. Многие очень восторгаются вашими талантами и готовы вам предложить что-то весьма заманчивое и очень перспективное.

Лев

Защитите себя сегодня от любых неожиданностей и вторжений, посидите дома, если это возможно, спрячьтесь и от людей, и от новостей, которые могут испортить настроение, окружите себя только положительными эмоциями.

Дева

Денег у вас сегодня будет ну совсем немного, а желания и возможностей их потратить – с лихвой. Поэтому либо уменьшайте аппетит, или доставайте где-то, или обращайтесь за помощью к тем людям, у кого сегодня денег значительно больше.

Весы

Будет вам повод для радости и гордости – то ли за себя, то за ваших близких, которые показывают высокие показатели и вдохновляют других развиваться. Словом, будет очень хороший повод для того, чтобы отметить какое-то приятное событие.

Скорпион

День подходит для того, чтобы переливать из пустого в порожнее, бить баклуши, но делать это с очень умным и озабоченным видом. Вам откровенно не хочется ничем заниматься, поэтому и не принуждайте себя, а если это необходимо, то сделайте вид, что очень заняты.

Стрелец

Уже с сегодняшнего дня начинаете планировать выходные и какие-то семейные праздники, возможно, поездки на дачу, организацию шашлыков или иных событий, которые вас объединяют с вашими родными и близкими. И особенно важно сегодня все учесть и ни о чем не забыть.

Козерог

Фантазия работает просто замечательно, но иногда настолько мощно, что вас может заносить куда-то не туда. Поэтому сегодня лучше не погружаться полностью в иллюзии, придерживаться здравого смысла и учитывать правила и законы.

Водолей

Кто-то может посягать на ваши права, деньги и имущество, и вам придется отстаивать свои интересы. Но если сейчас вам трудно будет это сделать самостоятельно, то таки придется обратиться за помощью к специалистам.

Рыбы

Достаточно спокойный день, вы медленно снижаете обороты и постепенно погружаетесь в отдых, начиная уже с сегодняшнего дня. В общем, вы сейчас такие медленные потому, что вам надоело работать и вы устали.

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