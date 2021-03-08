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Гороскоп на 8 марта: на кого упадут подарки, деньги и впечатления

2.3т
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В понедельник. 8 марта, у Тельцов могут осуществиться самые смелые фантазии, Раков и Стрельцов ждут подарки, деньги и впечатления, а Львов – хорошие новости.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 8 марта.

Овен

В начале дня покажется, что выхода нет, что все слишком сложно и непредсказуемо, что у вас связаны руки. Но вдруг вы делаете какой-то квантовый скачек – и все решается волшебным образом.

Телец

Будет много желаний и ожиданий, вы словно находитесь в плену каких-то иллюзий, фантазируете о невероятных вещах. И самое удивительное, что ваши самые смелые фантазии сегодня могут сбыться.

Близнецы

День может стать началом чего-то нового и интересного, когда вы соглашаетесь на определенное предложение и тем самым открываете новую страницу своей жизни, которая обещает новые приключения, вызовы, осознания и опыт.

Рак

Готовьтесь к подаркам и приятным впечатлениям, которые вам могут устроить ваши друзья или поклонники. Конечно, деньги были бы идеальным эквивалентом, но некоторые могут настолько заморочиться, что позаботятся об особенных подарках.

Лев

Приходят отличные новости и осознания, причем отовсюду – и люди вам сообщают необходимые сведения, и невольно услышанный разговор будет своевременным, и ваши личные размышления приводят к интересным выводам.

Дева

Переживаете сегодня чрезвычайный подъем и можно даже сказать, что счастье. Ибо вы достигли какого-то пика исполнения желаний или достижения цели, и чувствуете себя победителем и невероятным везунчиком. .

Весы

Сейчас вы будете очень традиционны – если в вашей среде принято праздновать, то и вы празднуете со всеми необходимыми атрибутами. И никто вас не убедит в том, что нужно делать как-то иначе.

Скорпион

Романтика будет вас преследовать, но это будет довольно приятное преследование, вы чувствуете себя невероятно счастливыми. А в этот день у вас предвидится свидание и приятное времяпрепровождение вместе.

Стрелец

Деньги или подарки, которые вы сегодня получите, будут для вас очень важны, поскольку могут положить начало очень важного этапа, или завершения тех старых проблем, которые случались с вами в последнее время.

Козерог

День будет светлым и радостным, с приятными заботами, но их будет совсем немного, а вот тепла и радости от общения – немало. Отличное настроение переполняет вас настолько, что вы заряжаете им всех окружающих.

Водолей

Будет много разноплановой работы и различных забот – и дома на вас рассчитывают, и деятельность потребует внимания, и родственники, и друзья... Это приятно, конечно, когда на вас надеются, но и о себе подумать надо.

Рыбы

День не будет легким, потому что слишком много работы вы сегодня на себя решили свалить, и везде пытаетесь успеть, хотя время будет очень ограничено. Лучше сработает политика выжидания – а там, глядишь – и проблема сама собой рассосется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в марте, как рассказала таролог, Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.

  • В Украине в начале весны может быть перезагружена власть и вся экономическая система страны.

  • Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.

  • А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, больше будет везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.

  • Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021 год, Ракам стоит укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • В 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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