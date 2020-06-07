Гороскоп на 8 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Гороскоп на 8 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Девы. А вот Рыбам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: telegraph.co.uk

Овен – Дама Денариев

У Овнов 8 июня будет насыщенной только первая половина дня – придется решать ряд важных вопросов, а после обеда появится шанс перевести дух.

Телец – Башня

Тельцы, 8 июня вы можете сорвать крупный куш. И не важно, какая это будет сфера – работа, дом, финансы или личная жизнь. Главное, что день позитивный.

Близнецы – Паж Кубков

8 июня Близнецам стоит быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять большую сумму.

Рак – Звезда

Раки, отдохните 8 июня. Если есть возможность – отключите телефон и не садитесь за ноутбук, вы слишком много времени проводите в гаджетах, забывая о реальной жизни.

Лев – Верховная Жрица

Львам нужно быть осторожными 8 июня, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-нибудь опоздали.

Дева – Мир

Карты Таро предсказывают Девам отличный и насыщенный день. События в личной жизни окажутся знаковыми, поэтому не пропустите их.

Весы – Отшельник

Весам 8 июня стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет вам понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

Скорпион – Колесница

Скорпионам 8 июня понадобятся силы для того, чтобы решить много задач. Но вас ожидает и награда: романтический вечер или же свидание.

Стрелец – Четверка Жезлов

Карты Таро советуют Стрельцам 8 июня не избегать встреч с новыми людьми. Есть большая вероятность, что они положительно скажутся на вашей карьере.

Козерог – Солнце

Козерогам 8 июня стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Водолей – Воздержание

Водолеев 8 июня ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Рыбы – Правосудие

Рыбам 8 июня стоит постараться избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения – решайте их сразу.

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