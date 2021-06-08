Гороскоп на 8 июня: кому стоит подготовиться к переменам в жизни

Во вторник, 8 июня, Близнецам стоит подготовиться к кардинальным изменениям в жизни, Раки будут управлять людьми и процессами, а Девам посоветовали заняться тщательным планированием. В то же время Стрельцам не следует торопиться делать то, чего от них требуют, а Водолеям наоборот – сделать свой выбор и в конце концов стать на путь изменений.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков на 8 июня.

Овен

Впереди – прекрасный день, полный неги и покоя. Вас будет накрывать ностальгия, захочется поговорить с кем-то из прошлой жизни и провести хотя бы несколько минут, погрузившись в дорогие вашему сердцу воспоминания.

Телец

Лето все же сказывается, и вы расслабляетесь, замедляете свой привычный бодрый рабочий ритм и позволяете себе больше отдыхать. Впрочем, на то оно и лето, чтобы как-то отдохнуть от напряженных будней и набраться сил.

Близнецы

Ожидайте глобальных изменений, или хотя бы информации о том, что они уже начались. И вам пора завершать все старые проекты, сворачивать давние дела и переориентироваться на новые рельсы. Впрочем, не забывая о безопасности.

Рак

Сегодня будете управлять людьми и процессами. Кому-то может показаться, что это легко и просто, но управление – это действительно непростой навык и огромный талант, которые вы сегодня и будете успешно демонстрировать.

Лев

Будет больше мыслей и раздумий, чем каких-то конкретных действий. Вы словно погружаетесь в подсознание в поисках инсайтов. И действительно, интуиция вам сегодня может многое подсказывать, только не мешайте ей работать.

Дева

Начиная новую страницу в жизни, не забудьте о тщательном планировании с установлением сроков. Потому что мечтать – это еще не все, нужно добавить еще четкие очертания вашему желанию и более ответственно относиться к выполнению задуманного.

Весы

Ваша работа будет очень напряженной, но вы все равно не успеваете сделать ничего из запланированного. Слишком вы уже высокую планку себе поставили, навалив на свои плечи невероятный груз и выставив нереальные дедлайны.

Скорпион

Сегодня вы раздаете деньги, распределяете их между своими статьями расходов и людьми, которые в них нуждаются. Возможно, пришло время платить по счетам, отдавать долги, помогать родным и близким решать их финансовые проблемы.

Стрелец

Подождите немного, не спешите делать то, чего от вас требуют, хоть вам и покажется это правильным. Дайте себе время на размышления и осознания, запаситесь терпением, и в конце концов, вы получите гораздо лучший результат.

Козерог

Вселенная сейчас к вам очень благосклонна. Мало того, что все происходит точно в соответствии с вашими желаниями, так еще и поступают новые предложения, которые расширяют ваши возможности и дают вам возможность чувствовать себя чуть ли не творцом.

Водолей

Если просто сидеть и ничего не делать, ожидая манны небесной, то так можно долго просидеть. И как бы вы ни старались избежать действия, сегодня вы должны сделать свой выбор и в конце встать на путь изменений.

Рыбы

Если вы с кем-то поссорились, то появляется надежда на то, что вскоре конфликт будет решен и снова в ваших отношениях воцарится мир и согласие. Вы получаете недвусмысленные сигналы о том, что другая сторона конфликта готова к примирению.

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