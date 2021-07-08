Гороскоп на 8 июля: два знака постигнет разочарование, а одного – радостная весть

В среду, 8 июля, Овнов накроет ностальгия, а Тельцам стоит начать экономить. В то же время Скорпионы познают разочарование, Стрельцы получат прибыль, а Рыб ждет радостное событие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstoOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 8 июля. Кому готовиться к радости, а кому – к разочарованию – читайте дальше.

Овен

Праздник или еще какое-то многолюдное собрание, на котором вы сегодня побываете, принесет вам удовольствие и воспоминания, будто включит какой-то тумблер, занесет вас в прошлое, заставит ностальгически грустить по тем светлым временам.

Телец

Обстоятельства подводят вас к размышлениям о необходимости как-то бережнее относиться к деньгам и уменьшить расходы и хотя бы некоторое время вести даже аскетичный образ жизни, чтобы накопить силы и средства.

Близнецы

Будьте сегодня внимательны к предложениям, поскольку они могут быть настолько непредсказуемыми и грандиозными, что готовы привести к глобальным изменениям, и в вашем восприятии действительности, и в жизни.

Рак

Вы можете сегодня почувствовать невероятную любовь и благодарность вашей семьи, ведь вас любят, поддерживают и направляют, и так расчувствоваться, что вы готовы будете и звездочку с неба достать своим близким.

Лев

Получаете сегодня импульсы в двух направлениях. Ваше сердце начинает биться быстрее и интенсивнее и вы почувствуете, что любовь таки существует. А второе осознание – о том, что у вас в окружении все же есть люди, на которых вы можете рассчитывать.

Дева

Утром может оказаться, что вам не хватает денег. То ли вы кошелек дома забудете, то ли срочно понадобятся какие-то средства, но вы сегодня будете искать у кого бы занять, и, наконец, найдете.

Весы

Вы сегодня передвигаетесь на достаточно высоких скоростях, стремитесь как можно быстрее достичь всех запланированных показателей, и можете просто не замечать больше ничего вокруг себя – только одну-единственную цель.

Скорпион

Будет царить небольшой градус разочарования, которое будет не совсем понятно всем остальным, ведь чего бы это вам скучать, когда у вас настолько все хорошо. Но в том-то и дело, что внешне вроде все ок, а на самом деле – не очень.

Стрелец

Ваш небольшой бизнес сегодня может принести прибыль и осознание того, что вы идете в правильном направлении, особенно, если вы рассчитываете не столько на себя, сколько на команду единомышленников.

Козерог

Вы можете очень разочароваться и в людях, и в понятии справедливости или правосудия, поскольку увидите воочию, что эти механизмы не сразу срабатывают. Впрочем, не спешите делать такие выводы.

Водолей

Близкие люди, родные или любимые сегодня могут злоупотреблять вашей добротой и пытаться вами манипулировать, чтобы достичь своих целей. К счастью, вы тоже знаете, что происходит, и умеете обойти эти ловушки.

Рыбы

То, чего вы так долго ждали, за что боролись, чего хотели всей душой, сегодня может неожиданно легко прийти к рукам. Конечно, это будет радостное событие, и одновременно почувствуете определенный градус разочарования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ученые определили два знака зодиакального круга, которые имеют больше всего шансов стать миллиардерами. Для составления рейтинга были проанализированы богачи из списка Forbes.

Также астрологи определили, какие спортивные дисциплины являются наиболее рекомендуемыми в соответствии с вашим астрологическоим знаком. Они предложили выбрать вид спорта, который идеально подходит для вашей личности.

Кроме того, астрологиня рассказала, что надо есть разным знакам зодиака, чтобы чувствовать себя хорошо. Выбор рекомендованных блюд и продуктов основан в соответствии с особенностями всех представителей зодиакального круга.

Исследование показало, что самыми умными из знаков зодиака являются Близнецы. Именно среди них чаще всего встречаются нобелевские лауреаты.

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