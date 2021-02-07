Гороскоп на 8 февраля для всех знаков: как начнется неделя

С понедельника, 8 февраля, Близнецы почувствуют прилив энергии, у Весов появится возможность организовать какой-то проект, а Водолеев ждут новые предложения.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 8 февраля.

Овен

Велика вероятность почувствовать спад жизненной и рабочей активности. Вам сейчас не очень хочется как-то особенно выделяться, и вообще работать, потому что мало что вдохновляет и мотивирует. Забиться в норку – лучший вариант.

Телец

Вы спокойны и вполне довольны своей жизнью. Сегодня не будет каких-то эмоциональных всплесков или сногсшибательных событий, просто тихая жизнь с приятными мелочами, родными людьми и привычным окружением.

Близнецы

Происходит ускорение по всем жизненным направлениям. Вы и по работе все успеваете, и какие-то давние дела быстро решаете, и личная жизнь вдруг активизируется, и ваша популярность растет.

Рак

Вы есть и спать не можете из-за того, что постоянно в голове создается что-то очень смелое, креативное и новые идеи не дают вам покоя ни на минуту. Возможно, сегодня вы несколько успокоитесь, но идеи таки будут приходить.

Лев

Завершается какой-то важный проект и вы уже готовы подвести итоги и сделать определенные выводы. К счастью, утешительные, потому что у вас получилось то, что вы задумывали и вы получили хороший опыт.

Дева

Семья сегодня нуждается в большем вашем внимании и большем количестве денег. К счастью, не на какие-то печальные или срочные расходы, а на приятные – на обучение, отдых, удовольствие. И вам удастся их найти или заработать.

Весы

Будет возможность потренировать свои управленческие навыки и организовать какой-то проект, пусть краткосрочный и малобюджетный, но вы сможете показать, что способны справиться и с цифрами, и с нагрузкой, и с людьми.

Скорпион

Сегодня нервы могут не выдержать и у вас возникнет желание положить конец всем, что не устраивает, захочется психануть и хряпнуть дверью. Может это и к лучшему, потому что определенные отношения нужно обрывать решительно, а не терпеть.

Стрелец

День будет полон долгими ожиданиями, или под дверью нужного кабинета, или транспорта, или в ожидании кардинальных изменений в вашей жизни. Ну подождите еще немного, потому что не все желаемое приходит сразу.

Козерог

Хотя и дел у вас сегодня много, но вы с легкостью превращаетесь в многорукого Шиву и выполняете все, что запланировали, еще и помогаете другим справиться с их обязанностями и заботами.

Водолей

Новые предложения, которые сегодня внезапно приходят, могут превратить ваш день в сплошной праздник. Ведь вам предложат то, о чем вы давно так мечтали и даже не надеялись, что когда-то это может стать реальностью.

Рыбы

Защищайте свое имущество и границы, не позволяйте никому даже бросить кривой взгляд на ваше имущество. Также желательно сегодня отдельно позаботиться о целостности замков, дверей, окон и карманов.

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