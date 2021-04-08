Гороскоп на 8 апреля: кого ждут новые вызовы

В четверг, 8 апреля, Тельцы погрязнут в работе, Ракам придется оказаться в центре внимания, а Весам посоветовали правильно распределить приоритеты в работе. Овнов в этот день могут ждать новые дела и вызовы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на 8 апреля.

Овен

Ждут новые дела и вызовы, вы готовы воплощать в жизнь какие-то свои задумки, и даже уже приготовили для этого все материальные ресурсы. К тому же, сегодня получите для этого еще и дополнительные средства.

Телец

День обещает много напряженной работы, иногда даже излишней, но что поделаешь. К счастью, у вас в окружении есть люди, готовые вам протянуть руку помощи, еще и морально поддержать в этой ситуации и хотя бы выслушать.

Близнецы

Очень ответственный день, когда вам нужно собрать все силы и правильно их распределить, чтобы успеть со сроками, да и качество работы чтобы было на высшем уровне. Ибо результаты вашей работы сегодня будут особенно тщательно оцениваться.

Рак

Каким бы вы ни были отшельником, интровертом или идейным карантинщиком, сейчас вы – среди людей, в центре внимания. И вам необходимо это их внимание и энергия, сегодня вы чувствуете себя гораздо лучше, когда вокруг вас столько людей.

Лев

Сегодня не спешите никуда. Даже если у вас есть определенный круг задач, которые нужно решить, делайте это медленно, и лучше самостоятельно, не надеясь на то, что кто-то поможет. Словом, день подходит для спокойной, медленной и самостоятельной работы.

Дева

Появляется надежда на улучшение материального положения. То ли вы что-то ненужное удачно продадите, или дополнительную работу какую-то перспективную получите, или бизнес-замысел родится, но смысл один - скоро будут хорошие деньги.

Весы

Желательно сегодня ускорить все свои дела, конечно, не за счет качества, а за счет правильно установленных приоритетов, выделив, прежде всего, важнейшие задачи и не тратя время на различную ерунду.

Скорпион

Перед вами сегодня встает важнейшая задача - защита интересов и границ. И тут не могут быть никаких полумер или неточностей. Потому что это как раз тот случай, когда лучше перестараться, чем потом подсчитывать убытки.

Стрелец

Мимишность сейчас будет зашкаливать. Вы погружаетесь в приятные ощущения от общения с милыми людьми, детьми или животными. Будто бы вы возвращаетесь в детство и чувствуете себя защищенными и беззаботными.

Козерог

Сегодня можно и поработать. Ничто вас не будет отвлекать от выполнения обязанностей, вы полностью погружаетесь в работу и даже находите кучу положительных моментов в том, чтобы делать это быстро, четко и честно.

Водолей

На вас сейчас может что-то повлиять и вас заинтересуют темы духовности, медитации, молитвы, охватит какое-то щедрое и благотворительное настроение. Вам захочется поделиться с ближними какими ценными мыслями, а может и деньгами.

Рыбы

Романтические чувства сейчас очень своевременны, они усиливают ваше желание жить и бесконечно восхищаться этим миром во всех его проявлениях. И ваш партнер полностью разделяет с вами и ваши взгляды, и ваш восторг, и ваши чувства.

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