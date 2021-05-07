Гороскоп на 7 мая: кто достигнет запланированного

Пятница, 7 мая, станет для Близнецов днем впечатлений, Тельцы погрузятся в ностальгию, а Весы обретут гармонию. Вместе с тем, Скорпионы достигнут запланированного и получат даже больше, чем рассчитывали.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила общий прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на 7 мая.

Овен

Работы сегодня будет очень много, и это не будет просто отсиживание – лишь бы день до вечера. Кроме запланированных задач, на вас еще посыпятся разнообразные поручения и просьбы, которые срочно нужно будет выполнить.

Телец

Настроение у вас сегодня несколько ностальгическое, вы общаетесь с приятными людьми, возможно, из вашего прошлого, вспоминаете старые древние времена и из этих воспоминаний рождаются новые идеи и предложения.

Близнецы

День разнообразен и насыщен впечатлениями. Вы успеваете многое сделать, причем в разных направлениях – и свои привычные производственные дела сделать, и людьми пообщаться, и о личном позаботиться.

Рак

Возможно снижение активности, и вовсе не из-за пятницы и приближающейся очередной порции выходных. Вы просто уже устали от своей насыщенной жизни, напряжение вас обессиливает и вы хотите изменений.

Лев

Впереди - начало новой жизни, в частности, личной. Любовь может изменить многое, к примеру, вы можете принять решение жить с кем-то вместе и это потребует от вас полной перестройки вашего мироустройства.

Дева

Это будет день усиленного общения. И сотрудникам вы сегодня очень нужны, и знакомые к вам все время обращаются, и родные постоянно звонят. А вы всех выслушиваете, и даете очень дельные и ценные советы.

Весы

Довольно милый и спокойный день, когда на душе у вас светит солнышко, несмотря на любую погоду за окном. Вы находитесь именно в таком гармоничном состоянии, когда для счастья ничего не нужно, потому что у вас все есть.

Скорпион

День должен быть – просто огонь, здесь все меняется бешеными темпами, вы мгновенно достигаете запланированного и получаете даже гораздо больше, чем рассчитывали, празднуете достижения и тут же отправляетесь на новый круг.

Стрелец

Из всех благ этого мира вам сегодня достаются деньги. Или кто-то давние долги выплатит, или зарплату получите, может бизнес начнет прибыль приносить, но звонкая монета у вас появится.

Козерог

Растет осознание того, что для того, чтобы достичь запланированного, нужно как-то сопротивляться обстоятельствам, противостоять, а не подчиняться. И силы для этого у вас есть, и воля, и решимость, и знания, и законы на вашей стороне.

Водолей

Главное – поставить себе правильную цель и уверенно идти к ней. Даже если от вас очень далеки эти все правила целеполагания и вы привыкли жить спонтанно, сегодня для вас очень важно понять, чего же вы на самом деле хотите.

Рыбы

Любовные вопросы захватят все ваше внимание. И если чувства только что зарождаются, и если они расцветают, вы даже мыслям о любимом человеке посвящаете много времени.

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