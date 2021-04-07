Гороскоп на 7 апреля: перед Овнами и Весами откроются новые возможности

Со среды, 7 апреля, Близнецы получат интересные предложения по работе, Девам придется правильно распределить деньги, а перед Овнами и Весами откроются новые возможности и дороги.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на 7 апреля.

Овен

Перед вами открываются новые возможности и новые дороги. Вдруг может оказаться, что срочно нужно куда-то ехать. И вы это воспринимаете с радостью и воодушевлением, потому что дорога для вас – это всегда перезагрузка, приключения и возможности.

Телец

Ваша голова занята фантазиями и иллюзиями, вы переносите опыт из прошлого в будущее, планируете создать что-то такое, что погружало бы вас в детство, поднимало теплые воспоминания и помогало в трудную минуту.

Близнецы

Получите очень интересные и перспективные предложения от уважаемых людей. И это вам значительно поднимает самооценку, и вы теперь уже совсем другими глазами смотрите и на себя, и на свои таланты, и на то, что вы способны сделать в этой жизни.

Рак

Различные организационные вопросы занимают все ваше время. Вы управляете и своими делами, и другими людьми, и вас захватывают все эти схемы, ваш пытливый ум интересуют вопросы менеджмента и вы с этим упорно экспериментируете.

Лев

День будет спокойным, и ваша главная задача на сегодня – это точно выполнять свои обязанности, еще и умудряясь значительно экономить свои усилия и другие ресурсы. К примеру, сегодня лучше не покупать ничего лишнего.

Дева

Все ваше внимание будет занимать вопрос денег. Но не столько то, где их взять, сколько то, как их правильно распределить, чтобы на все необходимые статьи расходов хватило, еще и осталось что-то на учебу или развлечения.

Весы

Получите возможность открыть для себя новые горизонты и направления, заглянуть в будущее и понять, что вам уже не хочется возвращаться к старому. Потому что впереди – намного интереснее, поэтому вы сейчас готовитесь к изменениям и инновациям.

Скорпион

Радость приносят деньги, которые сегодня к вам легко и быстро приходят. Впрочем, это могут быть не только купюры и электронные платежи, но и помощь в виде ценных советов, консультаций или новых возможностей, которые вам предоставят.

Стрелец

Нельзя сказать, что этот день будет совсем пустым, но он будет тянуться очень долго, потому что вы будете не столько что-то делать, сколько чего ожидать и вообще тратить время на какие-то паузы.

Козерог

Очень позитивный день, когда вы находитесь в определенной эйфории от того, что сил у вас много, и хотя вы себе запланировали немало ответственных задач, но вполне способны справиться с даже самыми сложными делами.

Водолей

Интенсивный труд вам идет а пользу. Вы так напряженно трудитесь, и что примечательно – наслаждаетесь своим трудом, как будто очень по нему соскучились. И показываете другим пример, как это нужно сделать.

Рыбы

Пришло время помечтать и запланировать что-то. Ибо вы все что-то делали-делали, а теперь задумались, может стоит что-то изменить в своей деятельности, потому что вас не устраивает ни процесс, ни результат. Вот и рисуете себе новые горизонты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

с 5 апреля меньше чем другим будет везти Стрельцам, Весам и Овнам – им посоветовали быть внимательными и бдительными.

На неделе у Близнецов и Козерогов появится возможность построить новые отношения, а Стрельцов ждут разочарования в вопросах бизнеса и финансов.

Украину с 5 апреля будут ждать новые политические скандалы, и власть будет "переключать" внимание украинцев от настоящих проблем.

В апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

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