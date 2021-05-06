Гороскоп на 6 мая: у кого начнется удачный период

Четверг, 6 мая, Близнецы проведут в размышлениях и прогулках, Раки получат щедрые предложения, а Весы смогут увеличить свой доход.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила общий прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на 6 мая.

Овен

Очень спокойный день, и нет разницы, нужно ли вам работать, или вы решили продолжить отдыхать. Время тянется долго, у вас его очень много и вы не хотите его чем-то до отвала заполнять.

Телец

Сегодня вы творчески себя проявляете, и это могут быть самые разные способы, например, можете что-то выдумывать, сочинять сказки, рисовать, танцевать. И лучше все это делать с детьми, которые охотно согласятся на все ваши предложения.

Близнецы

Вы проводите день в размышлениях и прогулках – реальных или мысленных. Словом, больше отдыхаете, чем напрягаетесь. Возможно, вы уже привыкли к такому расслабленному состоянию и вам совсем не хочется ничего делать.

Рак

Достаточно удачный период, когда вы получаете неожиданные и щедрые предложения, которые способны вас поднять на высокий уровень. И это может касаться как личной, так и деловой жизни, вашего бизнеса, творчества или любви.

Лев

Сейчас вы предпочитаете умные и решительные действия. Прошло уже время колебаний и раздумий, и нужно действовать, но не как придется, а целенаправленно, и каждый ваш шаг и движение должно приближать вас к заветной цели.

Дева

Работа будет стабильной и упорной. И вы себе спокойно работаете в обычном режиме, но на самом деле начнете восхождение к одной своей невероятной цели, которая вам именно сегодня кажется особенно привлекательной.

Весы

Жизнь полна достатка и уверенности в завтрашнем дне, вы не считаете каждую копейку. Более того, вы сегодня получаете еще какие-то деньги и новости о том, что отныне ваши денежные поступления могут существенно увеличиться.

Скорпион

Очень важный день впереди, и есть большие шансы, что вы его запомните надолго, ведь он знаменует кардинальные изменения - вы поднимаетесь все выше и выше, возрождаетесь и будто начинаете жить заново.

Стрелец

Ваша деятельность сегодня будет похожа на семейную жизнь, сотрудников вы воспринимаете как членов семьи, отношения с ними – как семейные, руководство – те же родители, а коллеги – как братья и сестры.

Козерог

Те первые шаги, которые вы сегодня делаете в определенных направлениях, будут чрезвычайно удачными, особенно в сфере финансов, поэтому идите вперед, но не забывайте и об осторожности, хорошо все взвешивайте и рассчитывайте.

Водолей

Соберите всю свою волю и решимость в кулак и возьмите, наконец, ответственность за себя и свою жизнь, а также за ваших родных и близких людей. Это нужно сделать для того, чтобы улучшить жизнь и благополучие.

Рыбы

Наконец вы просыпаетесь от сна и от праздников и начинаете действовать. Причем сразу в нескольких направлениях – у вас одновременно есть потребность закрыть вопрос по каким-то документах, и на работе заявить о себе, и заложить бюджеты на будущее.

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