Гороскоп на 6 апреля: Весы достигнут цели, а Тельцов ждет успех в карьере

Во вторник, 6 апреля, Тельцы выйдут на новый уровень в работе, Весам удастся достичь цели, а Близнецам посоветовали разумно тратить свою энергию. У Львов в этот день начнется новый этап в жизни.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на 6 апреля.

Овен

Впереди обычные будничные дела, немного спокойной работы по графику с 9 до 6, и казалось, ничто не предвещало какой-то смуты... Вдруг какая-то мелочь может вывести вас из себя настолько, что вы уже не выбираете слов.

Телец

День обещает быть радостным, поскольку вам удается достичь достаточно высоких показателей и даже побить какие-то рекорды, выйдя совсем на другой уровень в работе. Словом, будет повод отметить.

Близнецы

Не стоит сегодня планировать грандиозные свершения, ибо силы есть лишь на спокойное созерцание. Вам сейчас еще нужно разумно тратить свою энергию, потому что ее почему-то не очень много, разве что хватит на мечты и планы.

Рак

Сегодня вам даже тяжелая работа – в удовольствие. Хотя вы и напрягаетесь, и семь потов с вас сходит, но есть приятное осознание, что вы выполняете что-то полезное. И вы получаете от людей обратную связь о том, насколько вы нужны этому миру.

Лев

Есть все основания полагать, что ваша жизнь сейчас существенно меняется. И вы уже понемногу привыкаете к мысли, что уже не будете жить как раньше, меняется ваше окружение, ваше отношение к людям, ваш материальный уровень.

Дева

В этот период вы чувствуете себя очень счастливыми, особенно в личной жизни и межличностном общении. Ведь, оказывается, вас окружают просто замечательные люди, которые вас любят и всегда поддержат.

Весы

Вы довольно настойчиво боролись за определенные вершины и достижения, карабкались изо всех сил вверх и сегодня можете уже сказать, что достигли этой цели. Возможно, остался еще азарт и адреналин, но уже можете выдыхать и праздновать.

Скорпион

Первую половину дня вы можете колебаться – туда ли вы продвигаетесь, и стоит ли вам куда идти. Но после обеда время ускоряется, и вот уже вам некогда задумываться – вы просто делаете то, что от вас требуется.

Стрелец

Есть от чего впасть в осадок – дела вперед особо не продвигаются, все время какие-то преграды встречаются, и настроение какое-то не очень прорывное, больше тянет посидеть, замедлиться. Все надоело и ничего делать не хочется.

Козерог

Сегодня особенно важно все делать правильно и праведно, не переступая никакого предела – ни в законах, ни в морали, хоть вам и покажется, что вы можете много потерять, но оно того стоит, ибо и вы тут же получите вознаграждение.

Водолей

Общение с людьми будет милым и конструктивным, вы сегодня очень эмпатичны, внимательно выслушиваете людей с их проблемами, понимаете их потребности, даете немало ценных советов, к которым прислушиваются.

Рыбы

Удивительно ленивый день предвидится, и хорошо, что все чувствуют ваше нежелание сегодня как-то напрягаться и общаться, и лишний раз вас никто не беспокоит, оставляя вас в покое и наедине с мыслями.

Как сообщал OBOZREVATEL: