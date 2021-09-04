Гороскоп на 6-12 сентября на Таро Волшебников

Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 сентября обещает эмоциональный период Девам, Весам и Скорпионам. Овны, Близнецы, Раки и Львы будут заняты вопросами финансов.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог Вероника Кариссима. Далее приводим ее прогноз на неделю для каждого знака зодиака, сделанный на колоде Таро Волшебников (Wizards Tarot).

По всей видимости, в последние дни лета вы потратили большую сумму денег, например, на отдых в экзотических странах или на крупные покупки, и теперь вынуждены на время затягивать пояс и отказывать себе в маленьких удовольствиях ради сбережения средств. Но не отчаивайтесь, вы сможете быстро восстановить материальные ресурсы.

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Таро говорят о том, что на этой неделе ключевое значение будет иметь учеба. Вы вернетесь за парту – то ли реальную, то ли виртуальную – и с новыми силами после летнего отдыха возьметесь за науку. Независимо от того, сколько вам лет, новые знания в любой сфере будут усваиваться очень хорошо. Это благоприятный период для освоения новой профессии и самосовершенствования.

Все в вашей жизни будет вращаться вокруг темы денег, сбережений, финансов. Ваше нынешнее материальное положение довольно устойчивое. Фактически вы контролируете все. Более того, перед вами откроются новые дороги. Главное – вовремя заметить их и начать действовать. Неделя очень благоприятна для новых начинаний в сфере бизнеса и реализации новых идей.

На этой неделе вам предстоит заниматься сразу несколькими делами, переключаться с одной задачи на другую. Главное условие успеха – спокойствие и баланс. "Тише едешь – дальше будешь". Пусть это станет вашим девизом на ближайшие 7 дней. Чем меньше поспешности и суеты, тем лучшими будут результаты.

Вам выпала карта материальной помощи и меценатства. Будут ли эту помощь оказывать вам либо в роли помощника выступите сами вы – не известно. Главной темой недели станет обмен вполне ощутимых материальных средств на благодарность, на "спасибо". Карта также может говорить об обучении и необходимости оплачивать какие-либо счета.

Неделя пройдет под знаком романтики. Вы можете испытать глубочайшие чувства, встретить новую любовь или влюбиться не в человека, а в идею или вещь. Это карта доминирования эмоций над разумом. Но кто сказал, что это плохо? Карта также может символизировать определенную незрелость в поступках и рефлекторную реакцию на происходящее.

Эта карта, как и предыдущая – про эмоции и нежные чувства, в данном случае – про зрелые, а также про интуицию и креативность. На этой неделе вы можете погрузиться в глубины своего подсознания, откуда будете черпать вдохновение. Что бы вы ни делали, что бы ни говорили – все будет чрезвычайно глубоко и наполнено особым смыслом. Но карта может проиграться и иначе – женщина с подобными чертами характера сыграет большую роль в вашей жизни.

Эта карта продолжает череду "кубочных" карт, выпавших в этом раскладе. Она – символ человека чувствительного, который умеет проявлять эмоции, умеет любить и проявлять заботу. Он устойчив к внешним неблагоприятным обстоятельствам, они не пошатнут его. Он мудр и всегда имеет отличную от других точку зрения. На этой неделе эти качества характера можете проявлять вы или именно такой человек окажет на вас сильное влияние.

На карте мы видим волшебника, который в одиночку отправился в путь, чтобы принести миру мудрость и новые знания. На этой неделе вам предстоит какая-то важная миссия, которую кроме вас никто не сможет выполнить. Придется выйти из зоны комфорта, пожертвовать удобствами ради великой цели. Карта может говорить и о путешествии как таковом.

Вам выпала карта, которая символизирует активную женщину, немного властную, харизматичную, страстную и опытную. Ее можно трактовать двояко: либо Таро призывают к активным смелым действиям именно вас, либо именно такая женщина окажет большое влияние на вас в ближайшие дни. В таком случае необходимо следовать за ней и руководствоваться ее советами.

Эта неделя пройдет для вас под знаком ожидания. Запущено множество процессов, но "химическая реакция" пока что не произошла. Необходимо время. Наберитесь терпения. Плоды затраченных вами усилий должны созреть. И этот урожай вас не разочарует.

Эту неделю Таро рекомендуют посвятить построению защиты. Возможно, вы окажетесь вовлеченными в какую-то борьбу. Никто не знает, будут ли вас атаковать, но подстелить соломку все же не помешает. Нельзя расслабляться. Необходимо быть начеку. Будьте готовы действовать быстро, не тратя времени на долгие размышления.