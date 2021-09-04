Гороскоп на 6-12 сентября на Таро Волшебников
Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 сентября обещает эмоциональный период Девам, Весам и Скорпионам. Овны, Близнецы, Раки и Львы будут заняты вопросами финансов.
Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог Вероника Кариссима. Далее приводим ее прогноз на неделю для каждого знака зодиака, сделанный на колоде Таро Волшебников (Wizards Tarot).Овен – 5 Пентаклей
По всей видимости, в последние дни лета вы потратили большую сумму денег, например, на отдых в экзотических странах или на крупные покупки, и теперь вынуждены на время затягивать пояс и отказывать себе в маленьких удовольствиях ради сбережения средств. Но не отчаивайтесь, вы сможете быстро восстановить материальные ресурсы.
Таро говорят о том, что на этой неделе ключевое значение будет иметь учеба. Вы вернетесь за парту – то ли реальную, то ли виртуальную – и с новыми силами после летнего отдыха возьметесь за науку. Независимо от того, сколько вам лет, новые знания в любой сфере будут усваиваться очень хорошо. Это благоприятный период для освоения новой профессии и самосовершенствования.Близнецы – Король Пентаклей
Все в вашей жизни будет вращаться вокруг темы денег, сбережений, финансов. Ваше нынешнее материальное положение довольно устойчивое. Фактически вы контролируете все. Более того, перед вами откроются новые дороги. Главное – вовремя заметить их и начать действовать. Неделя очень благоприятна для новых начинаний в сфере бизнеса и реализации новых идей.Рак – 2 Пентаклей
На этой неделе вам предстоит заниматься сразу несколькими делами, переключаться с одной задачи на другую. Главное условие успеха – спокойствие и баланс. "Тише едешь – дальше будешь". Пусть это станет вашим девизом на ближайшие 7 дней. Чем меньше поспешности и суеты, тем лучшими будут результаты.Лев – 6 Пентаклей
Вам выпала карта материальной помощи и меценатства. Будут ли эту помощь оказывать вам либо в роли помощника выступите сами вы – не известно. Главной темой недели станет обмен вполне ощутимых материальных средств на благодарность, на "спасибо". Карта также может говорить об обучении и необходимости оплачивать какие-либо счета.Дева – Рыцарь Кубков
Неделя пройдет под знаком романтики. Вы можете испытать глубочайшие чувства, встретить новую любовь или влюбиться не в человека, а в идею или вещь. Это карта доминирования эмоций над разумом. Но кто сказал, что это плохо? Карта также может символизировать определенную незрелость в поступках и рефлекторную реакцию на происходящее.Весы – Королева Кубков
Эта карта, как и предыдущая – про эмоции и нежные чувства, в данном случае – про зрелые, а также про интуицию и креативность. На этой неделе вы можете погрузиться в глубины своего подсознания, откуда будете черпать вдохновение. Что бы вы ни делали, что бы ни говорили – все будет чрезвычайно глубоко и наполнено особым смыслом. Но карта может проиграться и иначе – женщина с подобными чертами характера сыграет большую роль в вашей жизни.Скорпион – Король Кубков
Эта карта продолжает череду "кубочных" карт, выпавших в этом раскладе. Она – символ человека чувствительного, который умеет проявлять эмоции, умеет любить и проявлять заботу. Он устойчив к внешним неблагоприятным обстоятельствам, они не пошатнут его. Он мудр и всегда имеет отличную от других точку зрения. На этой неделе эти качества характера можете проявлять вы или именно такой человек окажет на вас сильное влияние.Стрелец – Отшельник
На карте мы видим волшебника, который в одиночку отправился в путь, чтобы принести миру мудрость и новые знания. На этой неделе вам предстоит какая-то важная миссия, которую кроме вас никто не сможет выполнить. Придется выйти из зоны комфорта, пожертвовать удобствами ради великой цели. Карта может говорить и о путешествии как таковом.Козерог – Королева Жезлов
Вам выпала карта, которая символизирует активную женщину, немного властную, харизматичную, страстную и опытную. Ее можно трактовать двояко: либо Таро призывают к активным смелым действиям именно вас, либо именно такая женщина окажет большое влияние на вас в ближайшие дни. В таком случае необходимо следовать за ней и руководствоваться ее советами.Водолей – 7 Пентаклей
Эта неделя пройдет для вас под знаком ожидания. Запущено множество процессов, но "химическая реакция" пока что не произошла. Необходимо время. Наберитесь терпения. Плоды затраченных вами усилий должны созреть. И этот урожай вас не разочарует.Рыбы – 9 Жезлов
Эту неделю Таро рекомендуют посвятить построению защиты. Возможно, вы окажетесь вовлеченными в какую-то борьбу. Никто не знает, будут ли вас атаковать, но подстелить соломку все же не помешает. Нельзя расслабляться. Необходимо быть начеку. Будьте готовы действовать быстро, не тратя времени на долгие размышления.