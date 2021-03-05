Гороскоп на 5 марта: у Водолеев намечается праздник, а Рыб ждет любовь
Пятница, 5 марта, будет для Весов очень коммуникативным днем – им стоит приготовится к активному общению, а Рыб в этот день ждет любовь и нежность. У Водолеев намечается большое празднование.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 5марта.
Овен
Вы буквально пробуждаетесь к жизни и воскресаете, чувствуете небывалый прилив сил, будто бы это не конец недели, а самый ее разгар. И вы готовы делиться своей энергией со всеми, дарить свою силу всем прохожим.
Телец
Продолжаться какая-то борьба и противостояние вас с определенными предубеждениями или невежеством других, вы будете защищать свое видение, проводить разъяснительную работу и не всегда это будет восприниматься адекватно.
Близнецы
Можно уже и расслабиться немного, и начать отдыхать и наслаждаться жизнью. Но может потянуть не на отдых, а на подвиги в виде наведения порядка, уборки и прочих хозяйственных дел. Главное, чтобы все это было вам в удовольствие.
Рак
Сегодня в голову приходят особо умные мысли, и вообще голова начинает продуктивно работать, лучше анализировать, считать, взвешивать. И этим непременно нужно воспользоваться и что-то срочно придумать и просчитать.
Лев
Для вас день спокойный и даже замедленный, ибо время тянется так долго, что кажется бесконечным. И вы будете склонны скрываться от обязанностей и ответственности, чтобы не затягивать их выполнение, поскольку быстрее вы просто не можете.
Дева
Личные и семейные отношения сегодня приобретают особый смысл. Вам захочется больше времени проводить дома, с семьей, с близкими людьми. Даже на работе вы больше будете заниматься домашними делами, чем производственными.
Весы
Готовьтесь ко встречам и активному общению, потому что день будет очень коммуникативным. И это будет не просто приятное общение, но и чрезвычайно перспективное, которое дает вам дополнительные шансы на улучшение финансового состояния.
Скорпион
Контакты с зарубежьем сегодня обещают быть особенно продуктивными. Вы отлично проводите переговоры и можете легко договориться о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.
Стрелец
Профессиональная деятельность потребует от вас сосредоточенности и дальновидности. Потому что сегодня вы будете планировать свои дальнейшие действия, думать заранее и предусматривать все выгоды и учитывать острые углы.
Козерог
Встречи с милыми и замечательными людьми вам гарантированы. И некоторые из них могут оказаться настолько прекрасными, что зацепятся вас не на шутку и заставят учащенно биться ваше сердце.
Водолей
Намечается хороший повод для какого-то празднества и вы будете задействованы в подготовке. Но, оказывается, это большие нагрузки, и львиная доля этой работы рухнет именно на ваши плечи.
Рыбы
День, полный нежности и любви, ваше сердце словно смягчается, вспоминает милые давние времена и те ощущения, связанные с ними. Вам хочется обнять весь мир, начиная с самых близких людей, конечно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по словам Соломки, с 1 марта по 7 марта Тельцов ждут большие деньги, Близнецов – успех, а Козероги встретят любовь.
Вместе с тем, для Овнов неделя будет приторможенной, Львам посоветовали ничего не планировать, а Девы проведут неделю в размышлениях.
В марте, как рассказала таролог, Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.
В Украине в начале весны может быть перезагружена власть и вся экономическая система страны.
Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.
А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, больше будет везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.
Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021 год, Ракам стоит укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
В 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.