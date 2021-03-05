Гороскоп на 5 марта: у Водолеев намечается праздник, а Рыб ждет любовь

Пятница, 5 марта, будет для Весов очень коммуникативным днем – им стоит приготовится к активному общению, а Рыб в этот день ждет любовь и нежность. У Водолеев намечается большое празднование.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 5марта.

Овен

Вы буквально пробуждаетесь к жизни и воскресаете, чувствуете небывалый прилив сил, будто бы это не конец недели, а самый ее разгар. И вы готовы делиться своей энергией со всеми, дарить свою силу всем прохожим.

Телец

Продолжаться какая-то борьба и противостояние вас с определенными предубеждениями или невежеством других, вы будете защищать свое видение, проводить разъяснительную работу и не всегда это будет восприниматься адекватно.

Близнецы

Можно уже и расслабиться немного, и начать отдыхать и наслаждаться жизнью. Но может потянуть не на отдых, а на подвиги в виде наведения порядка, уборки и прочих хозяйственных дел. Главное, чтобы все это было вам в удовольствие.

Рак

Сегодня в голову приходят особо умные мысли, и вообще голова начинает продуктивно работать, лучше анализировать, считать, взвешивать. И этим непременно нужно воспользоваться и что-то срочно придумать и просчитать.

Лев

Для вас день спокойный и даже замедленный, ибо время тянется так долго, что кажется бесконечным. И вы будете склонны скрываться от обязанностей и ответственности, чтобы не затягивать их выполнение, поскольку быстрее вы просто не можете.

Дева

Личные и семейные отношения сегодня приобретают особый смысл. Вам захочется больше времени проводить дома, с семьей, с близкими людьми. Даже на работе вы больше будете заниматься домашними делами, чем производственными.

Весы

Готовьтесь ко встречам и активному общению, потому что день будет очень коммуникативным. И это будет не просто приятное общение, но и чрезвычайно перспективное, которое дает вам дополнительные шансы на улучшение финансового состояния.

Скорпион

Контакты с зарубежьем сегодня обещают быть особенно продуктивными. Вы отлично проводите переговоры и можете легко договориться о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

Стрелец

Профессиональная деятельность потребует от вас сосредоточенности и дальновидности. Потому что сегодня вы будете планировать свои дальнейшие действия, думать заранее и предусматривать все выгоды и учитывать острые углы.

Козерог

Встречи с милыми и замечательными людьми вам гарантированы. И некоторые из них могут оказаться настолько прекрасными, что зацепятся вас не на шутку и заставят учащенно биться ваше сердце.

Водолей

Намечается хороший повод для какого-то празднества и вы будете задействованы в подготовке. Но, оказывается, это большие нагрузки, и львиная доля этой работы рухнет именно на ваши плечи.

Рыбы

День, полный нежности и любви, ваше сердце словно смягчается, вспоминает милые давние времена и те ощущения, связанные с ними. Вам хочется обнять весь мир, начиная с самых близких людей, конечно.

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