Гороскоп на 5 июля: что принесет лунное затмение Девам, Тельцам и Близнецам

Гороскоп на 5 июля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на воскресенье.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Лунное затмение, которое произойдет в этот день, усилит личные чувства и эмоции. Вы начнете внимательнее присматриваться к потребностям, недостаткам или планам, касающимся личной жизни. Также появится желание внести важные изменения, чтобы двигаться вперед.

Овен

Это удачное время для восстановления баланса между личной и профессиональной жизнью. Вы сможете принять решение о переезде или смене карьерных целей. Также появится ясность в отношении вопросов, касающихся семьи.

Телец

Это время поворотных моментов. Сегодня вам придется столкнуться с некоторыми трудностями в отношениях или бизнесе. Однако главная задача заключается в том, чтобы им противостоять, поскольку это может привести к новым возможностям.

Близнецы

Сегодняшний день станет неким толчком для внесения важных изменений в финансовые дела или семейные отношения. Вы сможете четко увидеть проблему, связанную с ценностями, уважением, деньгами или имуществом.

Рак

В этот день понимание своих личных потребностей и чувств может находиться в центре внимания. Постарайтесь расставить правильные приоритеты и принять важное решение, чтобы достичь определенной гармонии в жизни.

Лев

Сегодня появится больше сил и возможностей для того, чтобы двигаться в новом направлении. Если работа или повседневные дела стали слишком однообразными, возникнут обстоятельства, которые подтолкнут вас к необходимым изменениям.

Дева

Это хорошее время для решения вопросов и поиска баланса. Сегодняшний день станет неким толчком к выяснению отношений с друзьями или партнерами. Благодаря этому вы сможете лучше понять свои истинные чувства и потребности.

Весы

Сегодня вы почувствуете необходимость решить назревшие проблемы в личной жизни. Постарайтесь внести важные изменения, связанные с переездом или карьерой, если слишком много времени тратите на свою работу и обязанности.

Скорпион

В этот день может произойти жизненно важный поворотный момент, связанный с коммуникациями, обучением или идеями. Ваши знания будут особенно ценны, поскольку откроют новые перспективы для личного развития.

Стрелец

Это достаточно эмоциональный день. Финансовая проблема, которая назревала в течение некоторого времени, может достигнуть полного расцвета или переломного момента. С другой стороны, появятся перспективные идеи о том, как зарабатывать больше денег.

Козерог

Сегодня могут произойти важные прозрения. Вы должны прислушаться к своим чувствам и желаниям, чтобы лучше понять потребности в отношениях. Это послужит определенным толчком для внесения существенных изменений в личной жизни.

Водолей

В этот день необходимо уделить особое внимание душевному комфорту и эмоциональному здоровью. Пришло время сделать определенный перерыв в текущих делах и заботах. Постарайтесь достичь лучшего баланса между работой и отдыхом.

Рыбы

Это хорошее время для общения и обмена идеями с близкими людьми. Лучший способ использовать сегодняшнюю энергию – установить новые цели. Также необходимо стремиться к балансу между работой, дружбой и романтикой.

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