Гороскоп на 5 февраля для всех знаков: Скорпионов ждет путешествие или переезд

Пятница, 5 февраля, может стать для Скорпионов днем для начала путешествия или переезда, Козерогов будут ждать неприятные сюрпризы, а Тельцы займутся самообразованием.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 5 февраля.

Овен

Критические замечания, которые вы сегодня услышите, вам не стоит серьезно воспринимать на свой счет. Ибо тот, кто их высказывает, транслирует только свои страхи и тревоги, нападает первым, потому что боится сам.

Телец

Можете заняться образованием или самообразованием, попасть на какие-то учебные курсы или курсы по повышению квалификации. Словом, пришло время немного поднять свой образовательный уровень, узнать больше всего нового и интересного.

Близнецы

Происходит мощный толчок, который способен продвинуть вас довольно далеко. У вас откуда-то появляются силы и вдохновение для того, чтобы завершить все те дела, которые вас длительное время тормозили, и вы легко отправляетесь вперед к светлому будущему.

Рак

Целый день вас будут пытаться чем-то заинтересовать и побудить к активным действиям, тогда как вы будете стремиться к покою и вдумчивой работе, поскольку вам ,необходимо поработать мозгами в тишине, чтобы создать что-то новое и креативное.

Лев

Внезапно находятся деньги, в которых вы сейчас так нуждаетесь. И это будет настоящим чудом, когда к вам поступает именно нужна вам сумма от друзей, родных, или даже от неизвестных вам источников.

Дева

Время сменить имидж и как следует подготовиться и к весне, и к новой жизни. Поэтому можете уже начинать приводить себя в порядок, посещать всех специалистов по красоте и стилю, искать себе новый имидж и менять гардероб.

Весы

День обещает быть спокойным, даже слишком. Без каких-либо потрясений и сложностей, возможно, вы проведете его дома, в постели или просто отдыхая. Даже на работе все будет настолько спокойно, что можно было бы туда и не приходить.

Скорпион

День может стать началом какого-то путешествия, переезда или командировки, в любом случае, дорога обещает быть увлекательной, или вы куда-то рядом отправитесь, то захотите подальше путешествовать.

Стрелец

И только вы собрались несколько расслабиться перед выходными и перевести дыхание, как вас наваливают все, что можно. И создается впечатление, что за один день вам нужно будет переделать всю работу за месяц.

Козерог

Неоднозначный день, богатый сюрпризами, порой не очень приятными. К примеру, увеличивается вероятность попасть в сети не слишком честных людей и быть обманутыми или даже ограбленными.

Водолей

День проходит тихо и незаметно, вы погружены в скуку и развлекаете себя какими-то привычными делам или просмотром любимых зрелищ на телевизоре или компьютере. Словом, лишь бы день до вечера, и скоро уже выходные начались.

Рыбы

Борьба продолжается! У кого-то – до обеда с голодом, а после обеда со сном, а у кого-то – со всеми несправедливостями этого мира. Вы вдруг становитесь на тропу противостояний и начинаете что-то отчаянно отстаивать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

неделя с 1 февраля будет продуктивной у Тельцов – энергии будет хватать и на работу, и на семью, и друзей. Близнецов ждет успешная неделя, а Весов – деньги.

В Украине, по словам Соломки, неделя может начаться с смелых выступлений и протестов, а внутри политических групп будут обостряться конфликты. К тому же, могут произойти громкие скандалы и разоблачения.

Февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправляться в дорогу решать важные дела.

Также таролог составила гороскоп здоровья для всего зодиака на февраль – Львам и Рыбам нужно быть внимательнее в дороге, а Тельцам, Козерогам и Водолеям – больше двигаться.

В целом в феврале, по ее словам, Тельцы получат возможность заключить выгодные контракты, Овны могут активизировать новое направление в работе, а Девы – передвинуться по служебной лестнице.

Также в феврале могут начаться общественные протесты, а в бюджете страны не будет хватать денег даже на самые необходимые выплаты.

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