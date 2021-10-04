Гороскоп на 4 октября: один знак зодиака ожидает финансовый успех

В понедельник Тельцов ожидает финансовая награда, а у Рыб будет очень приятный день. Скорпионам, в свою очередь, надо сохранять спокойствие посреди неприятных сюрпризов, а Козерогам помнить, что всегда есть выход.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 4 октября. Узнайте, что будет с вами.

Овен

Сегодня есть все шансы победить в интеллектуальном поединке. Ваш ум сейчас находится в очень хорошей форме, буквально на своем пике, вы все хорошо помните, умело анализируете и умело формулируете.

Телец

Финансовый успех, который вас сегодня ожидает, невероятно вас удивит, ведь ничто не предвещало и не намекало на то, что вам вдруг увеличат какие-то выплаты, дадут премию, компенсацию, награду или еще какие-то деньги или выгоды.

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Близнецы

Отличный день для решения имущественных или земельных дел, обустройства жилья, наведения порядка в доме или на рабочем месте. Позаботьтесь о том, чтобы вам было тепло и уютно, и сейчас, и в будущем.

Рак

У вас сегодня очень много дел, и вы целый день будете что-то делать, куда-то спешить, много общаться, причем, с совсем разными людьми. И дела будут разноплановыми, и вам нужно будет везде успеть и все организовать.

Лев

Выбор, который вы сегодня должны сделать, будет очень непростым, ведь вы решаете, каким путем идти - чистым и праведным, или нечестным и лукавым. И совсем не факт, что вы выберете путь справедливости.

Дева

Вам надоест играть в скромность и респектабельность и сегодня вы можете пуститься пуститься во все тяжкие и максимально оторваться, позволить себе все те удовольствия, о которых давно мечтали, но не позволяли. Главное, чтобы они не превратились в зависимость.

Весы

Это будет один из самых теплых дней для вашей души, когда вы получаете всестороннюю поддержку и понимаете, насколько вам повезло иметь таких друзей и родственников, любимых и соседей, которые вас любят и уважают. Впрочем, как и вы их.

Скорпион

День может быть нервным и богатым на разговоры на повышенных тонах, какие-то неприятные сюрпризы, когда происходит резкое изменение планов, к чему вы будете совсем не готовы. В общем, старайтесь сохранить спокойствие и равновесие.

Стрелец

Вам понадобятся силы, решительность и даже мужество для того, чтобы сегодня противостоять чьим-то недобрым намерениям. Поэтому не будьте сегодня мягкими и снисходительными, наоборот - давайте решительный отпор.

Козерог

Говорят, что безвыходных ситуаций не бывает, но сегодня вам будет казаться, что вы попали именно в такую, ​​и не знаете, как из нее выбраться. Но нужно будет только изменить угол зрения, или посмотреть на все будто сверху, и вы поймете, что делать.

Водолей

Вам сейчас очень не хватает теплоты и поддержки, и вы будете искать их, если не у ближайшего окружения, то у людей, которые должны этим заниматься профессионально - у священников, психологов, коучей или хотя бы посторонних слушателей.

Рыбы

Очень приятный день, когда у вас душа поет от любви и восторга, потому что вы сегодня проводите время в кругу близких и родных, тех людей, которые вас понимают и полностью разделяют и ваше счастье, и ваши тревоги.

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