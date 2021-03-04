Гороскоп на 4 марта: перед Стрельцами откроются новые возможности

В четверг, 4 марта, у Тельцов появится возможность заработать крупную сумму денег, Львы будут купаться в любви, а у Стрельцов откроется широкий спектр возможностей. Ракам посоветовали в этот день подумать над тем, что бы выше оценивать свои таланты и возможности
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 4 марта.
Овен
Первая половина дня больше подходит для каких расслабленных занятий, вы будете больше бездельничать и наслаждаться свободой. А вот после обеда лафа закончится и придется уже как следует браться за работу.
Телец
Вам выплачивают деньги, но, поскольку вам сейчас очень везет, получите вы гораздо больше, чем рассчитывали. И это могут быть как деньги, так и возможность и в дальнейшем их получать на постоянной основе.
Близнецы
Ваше мнение сегодня будет важным не только для вас, но и для других людей, в том числе, для коллектива единомышленников. И только вы сможете правильно сформулировать какие-то основы дальнейшей деятельности этого коллектива.
Рак
Вы не можете и дальше так жить и работать за те небольшие деньги, что вы сейчас получаете, и которых хватает на очень скромную жизнь. И вам нужно изменить все кардинально, переписать ценники, поднять прайс и достойно оценить свои таланты и опыт.
Лев
Продолжается ваша любовная история, и эта весна расцветает уже совсем другими красками, и мир кажется еще прекраснее. День подходит для приятных встреч, свиданий, продуктивного и милого общения.
Дева
Не помешает взять небольшую паузу, с людьми особо не общаться, а лучше покопаться во внутреннем мире, прислушиваться к интуиции, и вообще провести масштабную работу с интуицией, чтобы выяснить, куда же вам двигаться.
Весы
Иногда от идеи до ее воплощения проходит много времени, но это не ваш вариант, потому что, если вам пришло что-то в голову, то вы уже готовы действовать. Вот и сегодня к вам приходят интересные идеи – и вы уже ищете помощников, инвесторов и составляете бизнес-план.
Скорпион
Сегодня вам не даст покоя некоторая неопределенность с деньгами. И эта ситуация требует решения, к тому же достаточно быстрого, потому что чем быстрее вы поймете, что делать, тем скорее к вам придут деньги.
Стрелец
Открывается широчайший спектр возможностей для применения вашей силы и талантов. И вы уже понимаете, насколько может измениться к лучшему ваша жизнь, если хотя бы немного приложите усилия.
Козерог
Хотя вам и придется сегодня много ждать и много нервничать, потому что не все идет по плану. Но все это беспокойство стоит того, потому что наградой станут деньги или другие преференции, и ваша вера в человечество несколько улучшится.
Водолей
От того количества работы, которую вам сегодня придется переделать, кружится голова. Вам очень захочется убежать и от работы, и от ответственности, и от людей, которые сегодня будут особенно раздражать.
Рыбы
Пришло время, когда нужно выбрать, куда бы его вложить деньги – то ли в собственное здоровье, то ли в обучение – свое или детей, недвижимость или еще какие-то инструменты. И именно сегодня вы выбираете приоритеты в жизни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по словам Соломки, с 1 марта по 7 марта Тельцов ждут большие деньги, Близнецов – успех, а Козероги встретят любовь.
Вместе с тем, для Овнов неделя будет приторможенной, Львам посоветовали ничего не планировать, а Девы проведут неделю в размышлениях.
В марте, как рассказала таролог, Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.
В Украине в начале весны может быть перезагружена власть и вся экономическая система страны.
Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.
А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, больше будет везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.
Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021 год, Ракам стоит укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
В 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
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