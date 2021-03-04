Гороскоп на 4 марта: перед Стрельцами откроются новые возможности

В четверг, 4 марта, у Тельцов появится возможность заработать крупную сумму денег, Львы будут купаться в любви, а у Стрельцов откроется широкий спектр возможностей. Ракам посоветовали в этот день подумать над тем, что бы выше оценивать свои таланты и возможности

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 4 марта.

Овен

Первая половина дня больше подходит для каких расслабленных занятий, вы будете больше бездельничать и наслаждаться свободой. А вот после обеда лафа закончится и придется уже как следует браться за работу.

Телец

Вам выплачивают деньги, но, поскольку вам сейчас очень везет, получите вы гораздо больше, чем рассчитывали. И это могут быть как деньги, так и возможность и в дальнейшем их получать на постоянной основе.

Близнецы

Ваше мнение сегодня будет важным не только для вас, но и для других людей, в том числе, для коллектива единомышленников. И только вы сможете правильно сформулировать какие-то основы дальнейшей деятельности этого коллектива.

Рак

Вы не можете и дальше так жить и работать за те небольшие деньги, что вы сейчас получаете, и которых хватает на очень скромную жизнь. И вам нужно изменить все кардинально, переписать ценники, поднять прайс и достойно оценить свои таланты и опыт.

Лев

Продолжается ваша любовная история, и эта весна расцветает уже совсем другими красками, и мир кажется еще прекраснее. День подходит для приятных встреч, свиданий, продуктивного и милого общения.

Дева

Не помешает взять небольшую паузу, с людьми особо не общаться, а лучше покопаться во внутреннем мире, прислушиваться к интуиции, и вообще провести масштабную работу с интуицией, чтобы выяснить, куда же вам двигаться.

Весы

Иногда от идеи до ее воплощения проходит много времени, но это не ваш вариант, потому что, если вам пришло что-то в голову, то вы уже готовы действовать. Вот и сегодня к вам приходят интересные идеи – и вы уже ищете помощников, инвесторов и составляете бизнес-план.

Скорпион

Сегодня вам не даст покоя некоторая неопределенность с деньгами. И эта ситуация требует решения, к тому же достаточно быстрого, потому что чем быстрее вы поймете, что делать, тем скорее к вам придут деньги.

Стрелец

Открывается широчайший спектр возможностей для применения вашей силы и талантов. И вы уже понимаете, насколько может измениться к лучшему ваша жизнь, если хотя бы немного приложите усилия.

Козерог

Хотя вам и придется сегодня много ждать и много нервничать, потому что не все идет по плану. Но все это беспокойство стоит того, потому что наградой станут деньги или другие преференции, и ваша вера в человечество несколько улучшится.

Водолей

От того количества работы, которую вам сегодня придется переделать, кружится голова. Вам очень захочется убежать и от работы, и от ответственности, и от людей, которые сегодня будут особенно раздражать.

Рыбы

Пришло время, когда нужно выбрать, куда бы его вложить деньги – то ли в собственное здоровье, то ли в обучение – свое или детей, недвижимость или еще какие-то инструменты. И именно сегодня вы выбираете приоритеты в жизни.

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