Гороскоп на 4 июня: Львам стоит придержать эмоции, а Раки могут изменить жизнь

В пятницу, 4 июня, Ракам предстоит быть в дороге, которая сможет изменить их жизнь, Львам посоветовали поберечь силы и придержать эмоции, а Девам – хорошо обдумать предложения, которые поступают, прежде, чем на них соглашаться. Козероги посвятят день встречам с друзьями, а Весам не стоит спешить выполнять приказы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков на 4 июня.

Овен

Можно уже немного и отдохнуть, потому что вы все кругом-бегом, даже посидеть спокойно у вас нет времени. А сегодня вы уже можете перевести дыхание, полюбоваться природой и насладиться гармонией этого мира.

Телец

Продолжается конкурентная борьба за место под солнцем – вы участвуете в каких-то соревнованиях, отстаивая свое право на то, чтобы считаться лучшими. Но не стоит забывать, что все это - всего лишь игра.

Близнецы

Неожиданно можете заметить, что стали чрезвычайно привлекательными. Впрочем, не заметить это будет трудно, потому что вами откровенно восхищаются, вы привлекаете внимание многочисленных поклонников, которые вам об этом регулярно напоминают.

Рак

Дорога, которая у вас на днях предполагается, способна круто изменить вашу жизнь. Это может настолько кардинально на вас повлиять, что вы вернетесь из этого путешествия с совершенно другими мыслями, планами, мировоззрением.

Лев

Сегодня посидите спокойно, поберегите эмоции и силы, а может даже деньги, потому что увеличивается вероятность внезапных эмоциональных трат, которые ни к чему хорошему не приведут. Поэтому оставайтесь на месте – нервы и деньги целее будут.

Дева

Предложения, которые вы сегодня получаете, стоит хорошо обдумать, какими бы они вам ни казались странными или неприемлемыми на первый взгляд. Послушайте интуицию и найдите там какое-то рациональное зерно, пользу, которую вы можете получить.

Весы

Не спешите сегодня выполнять приказы, просьбы или указания, особенно, когда вас будут просить это сделать немедленно. Может оказаться, что все это – бесполезная трата времени и усилий, обстоятельства сложатся не слишком благоприятно, поэтому лучше переждать.

Скорпион

Вы будете чувствовать себя несколько зажатыми в рамках правил и консервативных законов, и сегодня должны будете соответствовать всем этим нормам. А еще – много работать, потому что ваша трудолюбие - один из необходимых аспектов вашей личности.

Стрелец

Настроение сегодня – удивительное, потому что есть большая вероятность попасть на праздник, да еще и довольно громкий и веселый, где вы общаетесь со многими положительными персонажами. Радости добавят еще и деньги, которые вы сейчас можете получить.

Козерог

Этот день будет радостным и даже праздничным, когда вы встречаетесь с веселыми людьми, разделяете с ними их радость и восторг, и это состояние будет похоже на то давнее ощущение из детства, когда вся жизнь впереди, и кажется, что ты все можешь.

Водолей

Растет ваш финансовый потенциал, и возможности увеличиваются. Вы словно приобретаете новый статус, которому теперь нужно будет соответствовать, в том числе, и выглядеть определенным образом, и одеваться, и жить в определенных лучших условиях.

Рыбы

Ситуация, в которую вы сегодня попадете, может показаться безвыходной. Но это только на первый взгляд, потому что у страха, как говорится, глаза велики. Если же вы успокоитесь и оглянетесь вокруг, то увидите еще множество вариантов выхода.

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