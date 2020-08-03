Гороскоп на 4 августа: время новых идей для Раков, Львов и Водолеев

Гороскоп на 4 августа 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на вторник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Сегодня вы будете склонны брать на себя много обязанностей. Из-за этого появится взволнованность и раздражительность. Однако, если придерживаться умеренности в действиях, удастся расширить свои навыки и воображение.

4 августа 2020 года Весы и Близнецы должны уделить больше внимания отношениям

Овен

Сегодня вы должны уделить больше внимания рабочим делам и обязанностям. Тем не менее опасайтесь действий, которые ставят под угрозу собственные ценности. Также подумайте о том, в каком направлении хотите развиваться дальше.

Телец

В этот день вы захотите получить более четкое представление о своих приоритетах. Однако напряженность в отношениях может привести к ненужным аргументам или необдуманным решениям. Лучше направьте энергию на то, что вас вдохновляет.

Близнецы

Это благоприятное время для проявления чувств и укрепления отношений. С другой стороны, действия, связанные с друзьями или партнерами, могут быть слишком поспешными. Сделайте все возможное, чтобы избежать принятия необдуманных решений.

Рак

Сегодня могут появиться определенные ограничения, особенно в вопросах отношений, карьеры и репутации. Попытайтесь использовать это время для создания новых идей и планов, избегая попыток достичь мгновенных результатов.

Лев

Это время больших идей и возможностей. Подумайте о внесении важных изменений в свою жизнь, но не спешите их осуществлять. Терпение поможет предотвратить дезорганизацию, побуждая двигаться шаг за шагом.

Дева

В этот день возникнет определенная напряженность из-за склонности брать на себя слишком много обязанностей. Лучше не пытайтесь делать все сразу. Также не давайте каких-либо обещаний до тех пор, пока не поймете, что можете их выполнить.

Весы

Этот день пробудит желание расти и совершенствоваться. Однако старайтесь лучше следить за своим поведением, особенно в кругу друзей и близких людей. Не забывайте уделять им должное внимание, а также цените заботу и поддержку.

Скорпион

Сегодня вы сможете сделать что-то очень важное. Появится смелость для продвижения какого-то проекта или выполнения серьезных дел. Тем не менее следите за тем, чтобы не перегружать себя работой или обязательствами.

Стрелец

Сегодня вы будете слишком взволнованы из-за каких-то личных или рабочих моментов. Несмотря на это, постарайтесь заняться тем, что приносит радость и удовольствие. Делайте все возможное, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Козерог

В этот день вы почувствуете желание улучшить свою жизнь. Однако избегайте чрезмерного перенапряжения и не пытайтесь сделать все сразу. Мечтайте о большем, но не пренебрегайте собственным здоровьем.

Водолей

Это время новых идей, сильных побуждений и искренних чувств. Вы можете испытать настоящий прилив мотивации, чтобы взять на себя новые проекты или сделать то, о чем давно мечтали.

Рыбы

Сегодня может возникнуть внезапное и сильное желание улучшить свое финансовое положение. Старайтесь избегать покупок, в которых нет особой потребности. Не стоит тратить много денег, основываясь на импульсивных желаниях.