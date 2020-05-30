Гороскоп на 31 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Гороскоп на 31 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Скорпионы. А вот Рыбам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на воскресенье для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: homesandproperty.co.uk

Овен – Звезда

Овнам 31 мая будет по силам очень многое. Все что потребуется от вас – направить вдохновение в правильное русло и не потратить его. Настройтесь на хороший лад и приступайте к тому, что давно откладывали.

Телец – Дама Денариев

Перед тем, как начинать что-то делать 31 мая – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать проблем, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под перемены.

Близнецы – Башня

Близнецы, по возможности уделите немного времени родным. Такая мелочь, как совместный ужин или короткая прогулка могут укрепить ваши отношения, особенно если вы не забудете сказать близким несколько теплых слов.

Рак – Семерка Жезлов

31 мая Ракам стоит быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять большую сумму.

Лев – Колесница

Карты Таро советуют Львам 31 мая заняться своим здоровьем. Прогулки на свежем воздухе, правильное питание и спорт помогут вернуться в форму.

Дева – Мир

Дев 31 мая ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

Весы – Паж Кубков

Весы, не бойтесь терять – взамен придет что-то лучше и ценнее, нужно только немного времени. Нечего до последнего держаться за безнадежные проекты или людей.

Скорпион –​​​​​​​ Солнце

Карты Таро советуют Скорпионам 31 мая не избегать встреч с новыми людьми. Есть большая вероятность, что они положительно скажутся на вашей карьере.

Стрелец –​​​​​​​ Верховная Жрица

Стрельцам 31 мая не принесет никаких ярких впечатлений. Вас ждет монотонная работа и домашние хлопоты в этот день. Что ж, иногда и такое нужно.

Козерог – Правосудие

Козерогам 31 мая понадобятся силы для того, чтобы решить много задач. Но вас ожидает и награда: романтический вечер или же свидание.

Водолей –​​​​​​​ Колесо Фортуны

Водолеи 31 мая могут браться за любую работу, учебу или задачи. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

Рыбы –​​​​​​​ Воздержание

В этот день Рыбам важно будет отказаться от критического отношения к себе и другим – постарайтесь воспринимать мир таким, какой он есть. Неприятных разговоров старайтесь избегать и не начинать.

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