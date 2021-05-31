Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости астрологии

Гороскоп на 31 мая: Близнецы приблизятся к цели, а к Скорпионам придут любовь и деньги

600
Читать материал на украинском

В понедельник Близнецы окажутся на одну ступеньку ближе к своей цели, у Скорпионов активизируются все направления – и любовные, и финансовые, а вот Тельцам пришло время экономить. Козерогов ждут встречи с интересными людьми и проектами, а Овнам придут на помощь члены семьи.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила детальный гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник, 31 мая.

Овен

Кто-то из вашей многочисленной семьи внезапно может отозваться и предложить помощь. И это будет очень вовремя, потому что вы как раз можете нуждаться в поддержке. Поэтому не медлите и формулируйте, что вам нужно именно сейчас.

Телец

Пришло время урезать свои расходы, или, по крайней мере, пересмотреть политику трат, поскольку в последнее время вы и так были безудержны и многое себе позволяли. Хотелось бы, конечно, еще, но пока ваши финансовые ресурсы ограничены.

Близнецы

Вы преодолеваете еще один важный этап и поднимаетесь на ступеньку выше к заветной цели. Увеличивается ваша уверенность в себе, укрепляется вера в то, что ваши мечты и планы в конечном итоге будут реализованы, и вы делаете для этого все, что от вас зависит.

Рак

Очень милый и приятный день, когда вы спокойны и расслаблены, и постоянно ловите на себе восхищенные взгляды. Также сегодня возможны свидания и вообще приятные встречи и общение. Даже деловые контакты будут душевными.

Лев

Работа не требует от вас какого-то мощного креатива, но побуждает к смелым шагам, хотя и в пределах ваших компетенций. Будьте в меру консерватины, но убедительными, следите за тем, что и как вы говорите, особенно выступая перед множеством людей.

Дева

Совместное творчество сегодня приносит хорошие результаты. Вместе со своими коллегами и единомышленниками вы создаете не только приятную атмосферу общения, но и новые интересные идеи и проекты, которые способны вас прославить.

Весы

Ожидание может быть долгим и скучным, когда вы не знаете, чем себя занять. Вот и сегодня вам настолько все надоело, что даже в интернете вы себе ничего интересного не находите и тянете время до вечера, лишь бы переждать этот период.

Скорпион

Как-то так складывается, что у вас одновременно активизируются два направления – и любовное, и денежное. Вы можете внезапно влюбиться, а тут еще и финансовый успех намечается. Впрочем, это все звенья одной цепи.

Стрелец

Появляется надежда получить небольшие деньги или какие-то выгодные предложения, которые могут их принести, но конкуренция будет настолько большой, что за эти возможности придется побороться с такими же жаждущими как и вы.

Козерог

Новые люди с новыми идеями стучат в ваши двери и мессенджеры, и это могут быть очень интересные бизнес-проекты, реализация которых способна не только изменить направление вашей деятельности, но и всю вашу дальнейшую жизнь.

Водолей

Ощущение праздника не покидает вас и сегодня. И это может быть довольно громкое веселье, потому что вы можете себе это позволить, поэтому оплачиваете продолжение банкета, собирая вокруг себя друзей и семью, готовых поддержать любые безобразия.

Рыбы

Хотя вы и привыкли больше действовать, чем думать, но сегодня такой день, что приходится многое осмысливать, не бежать впереди паровоза, а тщательно все взвешивать и планировать. Хорошо, что вас никто не будет подгонять и не вмешиваться в мыслительный процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп