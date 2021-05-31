Гороскоп на 31 мая: Близнецы приблизятся к цели, а к Скорпионам придут любовь и деньги

В понедельник Близнецы окажутся на одну ступеньку ближе к своей цели, у Скорпионов активизируются все направления – и любовные, и финансовые, а вот Тельцам пришло время экономить. Козерогов ждут встречи с интересными людьми и проектами, а Овнам придут на помощь члены семьи.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила детальный гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник, 31 мая.

Овен

Кто-то из вашей многочисленной семьи внезапно может отозваться и предложить помощь. И это будет очень вовремя, потому что вы как раз можете нуждаться в поддержке. Поэтому не медлите и формулируйте, что вам нужно именно сейчас.

Телец

Пришло время урезать свои расходы, или, по крайней мере, пересмотреть политику трат, поскольку в последнее время вы и так были безудержны и многое себе позволяли. Хотелось бы, конечно, еще, но пока ваши финансовые ресурсы ограничены.

Близнецы

Вы преодолеваете еще один важный этап и поднимаетесь на ступеньку выше к заветной цели. Увеличивается ваша уверенность в себе, укрепляется вера в то, что ваши мечты и планы в конечном итоге будут реализованы, и вы делаете для этого все, что от вас зависит.

Рак

Очень милый и приятный день, когда вы спокойны и расслаблены, и постоянно ловите на себе восхищенные взгляды. Также сегодня возможны свидания и вообще приятные встречи и общение. Даже деловые контакты будут душевными.

Лев

Работа не требует от вас какого-то мощного креатива, но побуждает к смелым шагам, хотя и в пределах ваших компетенций. Будьте в меру консерватины, но убедительными, следите за тем, что и как вы говорите, особенно выступая перед множеством людей.

Дева

Совместное творчество сегодня приносит хорошие результаты. Вместе со своими коллегами и единомышленниками вы создаете не только приятную атмосферу общения, но и новые интересные идеи и проекты, которые способны вас прославить.

Весы

Ожидание может быть долгим и скучным, когда вы не знаете, чем себя занять. Вот и сегодня вам настолько все надоело, что даже в интернете вы себе ничего интересного не находите и тянете время до вечера, лишь бы переждать этот период.

Скорпион

Как-то так складывается, что у вас одновременно активизируются два направления – и любовное, и денежное. Вы можете внезапно влюбиться, а тут еще и финансовый успех намечается. Впрочем, это все звенья одной цепи.

Стрелец

Появляется надежда получить небольшие деньги или какие-то выгодные предложения, которые могут их принести, но конкуренция будет настолько большой, что за эти возможности придется побороться с такими же жаждущими как и вы.

Козерог

Новые люди с новыми идеями стучат в ваши двери и мессенджеры, и это могут быть очень интересные бизнес-проекты, реализация которых способна не только изменить направление вашей деятельности, но и всю вашу дальнейшую жизнь.

Водолей

Ощущение праздника не покидает вас и сегодня. И это может быть довольно громкое веселье, потому что вы можете себе это позволить, поэтому оплачиваете продолжение банкета, собирая вокруг себя друзей и семью, готовых поддержать любые безобразия.

Рыбы

Хотя вы и привыкли больше действовать, чем думать, но сегодня такой день, что приходится многое осмысливать, не бежать впереди паровоза, а тщательно все взвешивать и планировать. Хорошо, что вас никто не будет подгонять и не вмешиваться в мыслительный процесс.

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