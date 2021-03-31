Гороскоп на 31 марта: что ждет всех знаков зодиака

Среда, 31 марта, может принести Близнецам успешные финансовые сделки, в жизнь Львов ворвется творчество, а Дев ждут душевные встречи и приятное общение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков на 31 марта.

Овен

День тянется невероятно долго из-за того, что приходится проводить много времени в ожидании, в очередях, на встречи никто вовремя не приходит, все тормозят. Впрочем, от этого тоже есть польза – у вас есть время для размышлений и составления планов.

Телец

Ваш авторитет резко возрастает из-за того, что вы смело высказываете свое мнение и приобретаете славу эксперта, который действительно разбирается в проблеме. Ну и соответственно крылья у вас расправляются и вы уже увереннее себя чувствуете.

Близнецы

День обещает успешные финансовые сделки, деньги сходят на вас щедрым потоком – и родственники вдруг решают помочь, и руководство раскошеливается, и у должников совесть просыпается, еще и бизнес удается.

Рак

Кажется, сегодня вы вытащите свой счастливый билет, особенно это будет касаться производственных вопросов. Вам предложат какой-то невероятно перспективный проект, который значительно поднимает ваш статус.

Лев

В вашу жизнь врывается творчество, вам хочется что-то создавать – рисовать, вышивать, петь, танцевать – чем-то таким заниматься, что улучшает вам настроение. И вы находите на все это время, даже если чрезвычайно заняты.

Дева

Душевные встречи и приятное общение вам не в диковинку, но это так мило – встречаться с людьми, которые понимают вас с полуслова и с которыми можно быть самим собой, а не цеплять маску и превращаться в манекен.

Весы

Кто-то рисует прекрасные перспективы, которые перед вами раскрываются, рассказывает о невероятных вещах, которые с вами могут произойти. И от вас зависит, поверить в эти перспективы, или отвергнуть их.

Скорпион

Работы сегодня будет немало, причем, очень тяжелой, с которой самостоятельно будет трудно справиться. Поэтому ищите помощников, зовите на помощь друзей, коллег, устраивайте субботник, чтобы справиться быстрее.

Стрелец

Деньги сегодня имеют тенденцию быстро появляться и так же быстро исчезать. Вы вдруг можете получить большую сумму денег, и это вам настолько будет мешать, что вы захотите избавиться и купить что-то большое, впрочем, не слишком нужное.

Козерог

День должен быть очень четко спланирован, поскольку дел и задач у вас будет немало, и все их придется делать именно сегодня, поэтому без тайминга и выделения приоритетных направлений никак не обойтись.

Водолей

Появляются новые идеи и перспективы их воплотить, и это может быть связано с какими-то международными проектами, или работой за рубежом. Вас манят сложности, простая жизнь вас уже не устраивает, вы уже выросли из нее.

Рыбы

Возникает потребность двигаться вперед, оставляя позади все то старое и ненужное, что уже отжило свое. Но вам словно что-то мешает, не пускает в новую жизнь, вы не можете свободно продвигаться и не понимаете почему.

Как сообщал OBOZREVATEL:

с 29 марта у Близнецов появятся новые финансовые возможности, а у Дев заиграет новыми красками любовная жизнь.

Украину на неделе могут ожидать громкие сенсационные разоблачения и острая критика политиков.

Львы с понедельника будут чувствовать внутреннее напряжение, Водолеи могут стать жертвами мошенников, а Весов ждут проблемы с деньгами.

Четырех знаков до 4 марта ждет настоящий успех – у Дев начнется роман, а Овны будут купаться в удаче.

Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в 2021 году будет везти на работе и в бизнесе.

В Украине в начале весны могут перезагрузить власть и всю экономическую систему страны.

Как сказано в любовном гороскопе, в марте Овнам и Тельцам будет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.

А вот в карьере будет больше везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.

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