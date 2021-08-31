Гороскоп на 31 августа: один из знаков погрузится в романтику, а у другого жизнь разделится на "до" и "после"

В последний день лета Овнам придется активно отстаивать свою точку зрения, Тельцам провести "работу над ошибками", а Близнецам – много работать. В то же время Ракам понадобится больше общения, а Львы должны присоединиться ко всем бизнес-процессам.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 31 августа. Чья жизнь разделится на "до" и "после", а кто будет наслаждаться щедростью и подарками вселенной, читайте дальше.

Овен

Ваш извечный боевой дух сегодня получит очередной заряд, когда нужно будет отстаивать не только свое мнение, но и свое право жить так, как вы считаете нужным. Поэтому можете немного поспорить и лишний раз погонять кровь в жилах.

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Телец

Пришло время задуматься над тем, что вы делаете не так, пытаясь заработать деньги, проанализировать свои мысли, ложные установки, ошибки. В конце концов, определить дальнейшую стратегию и сделать все, чтобы создать новые и более производительные установки.

Близнецы

Работы будет много. Как-то вы не очень ловко рассчитали нагрузку, и сегодня будете слишком интенсивно работать. Впрочем, сил и вдохновения у вас хватит для того, чтобы справиться с запланированными делами, еще и прихватить несколько внеплановых.

Рак

Не стоит сидеть дома и вообще быть в одиночестве, выходите в люди, встречайтесь с друзьями и любимыми, можете назначать различные совещания и групповую работу, потому что сегодня чрезвычайно удачный день именно для коллективных дел, конференций, собраний.

Лев

Бизнес требует вашего полного участия и вовлечения в процессы, хотя вы и пытаетесь как-то мимо пройти. Но для того, чтобы действительно у вас все получилось и вы имели хороший результат, нужно будет и научиться чему-то, и управлять, и самим участвовать.

Дева

Почувствуете будто какой-то переход из одного состояния в другое. То ли осень уже на вас влияет, то ли вы детей в школу или институт собираете, а может и сами учиться пошли. Ведь именно этот день разделит вашу жизнь на "до" и "после", и вы осознаете мимолетность этой жизни.

Весы

Опять вы ощущаете себя счастливчиками, к которым приходят деньги, или просто так, за красивые глаза или за выполненную работу. Словом, будете получать какие-то деньги или подарки, наслаждаться щедростью этой вселенной и людей, которые вас поддерживают.

Скорпион

Засидевшись долго на одном месте, вы захотите что-то изменить в своей жизни, обновить, модернизировать. Но можете увлечься настолько, что ваши попытки сделать косметический ремонт превращаются в полную перестройку.

Стрелец

День повышенной чувствительности и романтики, вам захочется давать своим близким и любимым больше внимания, любви, заботы. И они будут отвечать вам взаимностью, поэтому и вы можете получить какие-то подарки или знаки внимания.

Козерог

Утром вы долго собираетесь с мыслями, затягиваете принятие решений, не можете решиться на какие-то шаги, словно сомневаетесь в их целесообразности. Но вторая половина дня вас заставляет ускориться и таки сделать важные шаги, которые поднимут ваш статус.

Водолей

Чувствуете себя победителем, ведь вы преодолели собственную лень и инерцию, взялись за очень сложную работу и справились с ней просто блестяще. Побочный эффект не заставит себя ждать – вам могут предложить новую ответственную должность.

Рыбы

Очень динамичный день, когда картинки сменяют друг друга с невероятной скоростью и вы можете оказаться в очень необычных обстоятельствах, вас заносит в очень странные места и вы беретесь за дела и направления, которые даже вас удивят.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также Соломка назвала четыре знака зодиака, которым будет очень везти с 30 августа. Например, Овнам могут предложить повышение, а Рыбы получат какие-то награды за профессиональные достижения.